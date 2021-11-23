Masumlar Apartmanı TRT1 ile canlı izle! 23 Kasım 2021 Masumlar Apartmanı 47. yeni bölüm kesintisiz izle!

TRT1 ekranlarının dikkat çeken yapımı yeni sezona bu akşam merhaba derken diziseverler Masumlar Apartmanı yeni bölüm izle ekranı araştırmasına çıktı. Ceylan'nın ani gelişi sonrası Han alt üst olmuştur. Dizide bu hafta da hiç beklenmedik gelişmeler yaşanacak. Bu noktada yapımın yeni bölümünü internet aracılığı ile izlemek isteyenler Masumlar Apartmanı 47. son bölüm izle ekranını gündeme taşıdı. İşte TRT1 ile Masumlar apartmanı 47. Yeni bölüm izle ekranı ve yeni sezona dair tüm detaylar...
Son bölüm izlemek için aşağıdaki linke gidiniz...
https://www.trtizle.com/diziler/masumlar-apartmani
MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Han, Ceylan'la karşılaşmanın etkisiyle altüst olmuşken gelen bir telefon onu gerçeklere döndürür. Yeni bir kriz sayesinde Ceylan'dan kurtulduğunu düşünür ancak işler beklediği gibi gitmez. Safiye, sokakta yapayalnız kalmanın dehşeti içindedir. Sonunda hiç beklemediği, tanıdık bir yüz yardımına yetişir. Safiye, Han'ın itirazlarına rağmen Ceylan'ı kahveye eve çağırır ve aklındakileri konuşur. Esat, Gülben ve Esra, Ceylan'ın sergisini gezerler. Safiye, Naci'yle arasına mesafe koymaya karar vermişken yaşanan bir gelişme, bu kararı uygulamasını engeller ve Safiye gecenin bir vakti kendini hiç beklemediği bir yerde bulur. Han ise olayların akışını değiştirecek bir adım atar.