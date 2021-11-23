Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Müslüme neden ve nasıl öldü, Müslüme'ye ne oldu? Tüm Türkiye'yi ölümüyle yasa boğan Müslüme Yağal olayında son dakika gelişmesi!
Giriş Tarihi: 23.11.2021 07:38 Son Güncelleme: 23.11.2021 07:38

Müslüme neden ve nasıl öldü, Müslüme'ye ne oldu? Tüm Türkiye'yi ölümüyle yasa boğan Müslüme Yağal olayında son dakika gelişmesi!

Müslüme neden ve nasıl öldü, Müslüme’ye ne oldu? Tüm Türkiye’yi ölümüyle yasa boğan Müslüme Yağal olayında son dakika gelişmesi!

Mersin’in Gülnar ilçesinde 10 Kasım tarihinde kaybolan ve arama kurtarma çalışmalarının 10. Gününde cansız bedenine ulaşılan Müslüme Yağal’ın ölümü sonrası adli tıp raporu bekleniyordu. Minik kızın ölümüyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Yörük Kızının aile üyesi olan 8 kişinin adliyeye sevk edildiği bildirildi. Bu noktada ise “Müslüme Yağal neden ve nasıl öldü, öldürüldü mü, katil kim?” soruları yanıt aramaya başladı. Adliyeye sevk edilen aile fertleri arasında minik kızın annesi ve babası da yer alıyor. Peki, Müslüme Yağal neden ve nasıl öldü? İşte Türkiye’yi ayağa kaldıran olayla ilgili detaylar...

Mersin'de kaybolan ve Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da aranan Yörük Kızı Müslüme'nin ölümüyle ilgili soruşturma sürerken son dakika haberi geldi. Buna göre minik kızın aile üyelerinin de içerisinde yer aldığı 8 kişinin adliyeye sevk edildiği bildirildi. Bu gelişmeyle beraber "Müslüme Yağal neden ve nasıl öldü, öldürüldü mü, katil kim?" soruları yanıt aramaya başladı. Küçük kızın gözaltındaki ailesi için bilindiği üzere adli tıp raporu bekleniyordu. Peki, Yörük kızı Müslüme Yağal neden ve nasıl öldü? İşte son dakika gelişmelerinin detayları...

SON DAKİKA...

DEDE TUTUKLANDI

Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 8 aile üyesinden dede Hasan Yağal, tutuklandı. Baba Mehmet ile annesi Selvi Yağal ve kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 7 aile üyesinin ise savcılık tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi.

MÜSLÜME BEBEKTEN ACI HABER!

Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım'da ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolduğu belirtilen 2,5 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cesedi bulundu.

Ailesinin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre mesafedeki Karaağaç mevkisinde, çalılıkların arasında Müslüme'nin cansız bedeni bulundu.

MÜSLÜME'NİN CANSIZ BEDENİNİ BULAN KADIN ÇOBAN ANLATTI!

Müslüme'nin cansız bedenini bulan kadın çoban Müge Anlı canlı yayınına katıldı. Ayşe Bacak şu ifadeleri kullandı: "Kıyafetleri üzerinde değildi. Bir çocuğun buraya yürümesi çok zor. Ben de normalde bu bölgeye gelmem. Köpekler havlayınca buraya doğru geldim. Davar otlatıyordum, sonra cansız bedeni gördüm. Hemen kardeşimi aradım. O da muhtara haber verimiş. Jandarmaya teslim ettim sonra evime gittim..."

MÜSLÜME BEBEK NEDEN VE NASIL ÖLDÜ?

Arama çalışmalarına katılan ekipler, küçük kızın cansız bedenine ulaştı. Müslüme'nin cesedi çadırdan 7-8 kilometre mesafede, 500 metre yüksekliğindeki bir dağın tepesinde bulundu.

Küçük kızın cesedinin bulunduğu ormanlık bölge görüntülenirken, bölgenin yoğun ağaçlık alandan oluştuğu görüldü.

"ÇOCUĞUMUN ORAYA KADAR YÜRÜMESİNE UMUDUM YOK"

Torunuyla aynı ismi taşıyan anneanne Müslüme Yağal, torununun o bölgeye kadar yürüyemeyeceğini belirterek, "Oraya kadar yürüyeceğine hiç umudumuz yok.

Ben Karaman'da oturuyorum, buraları çok bilmem. Çocuğumuzun incelenmesini istiyoruz. Acı haberler geldi, ciğerlerimize oturdu" dedi.

Öte yandan, küçük kızın annesi Selvi Yağal'ın ise yorgunluktan bitap düşerek çadırda dinlendiği görüldü.

Bu arada Cumhuriyet Savcısının bölgedeki incelemelerinin sürdüğü, incelemelerinin tamamlanmasının ardından küçük kızın cenazesinin, otopsi için hastane morguna kaldırılacağı öğrenildi.

Aile de ifade vermek üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Müslüme bebek'in kaybolduğu yerin 7 kilometre uzağında ve 500 metre yükseklikte bir dağın tepesinde bulunması akıllarda soru işareti bıraktı.

Küçük kızın cinayete kurban gitmiş olabileceği değerlendiriliyor...

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Müslüme neden ve nasıl öldü, Müslüme'ye ne oldu? Tüm Türkiye'yi ölümüyle yasa boğan Müslüme Yağal olayında son dakika gelişmesi!
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