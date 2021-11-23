Mustafa Kemal Atatürk’ün Öğretmenler Günü ile ilgili sözleri: Atatürk’ün Öğretmenler Günü için söylediği sözler

Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmenlere ve eğitime verdiği önemi gösteren sözleri 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle gündeme geliyor. Milyonlarca öğrenci ve yetişkin bu özel gün kapsamında mevcut ya da geçmişteki eğitimcilerinin gününü Atatürk'ün Öğretmenler Günü için söylediği sözler aracılığıyla kutluyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün Öğretmenler Günü ile ilgili sözleri ve eğitimle ilgili söylediği kıymetli sözler bu nedenle araştırılıyor. İşte Başöğretmen Atatürk'ün söylediği 24 Kasım Öğretmenler Günü sözleri!
ATATÜRK'ÜN ÖĞRETMENLER GÜNÜ İÇİN SÖYLEDİĞİ SÖZLER
İşte, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün Öğretmenler Günü ile ilgili sözleri;
Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan (bilim, kültür) ordusudur.
Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.
Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır.
Unutmayınız ki cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir.
Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır.
Yeni kuşak, en büyük cumhuriyetçilik dersini bu günkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır.
Öğretmenler! Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir.
Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır…
Öğretmenler! Erkek ve kız çocuklarımızın, aynı suretle bütün tahsil derecelerindeki talim ve terbiyelerinin pratik olması mühimdir.
Memleket evlâdı, her öğrenim aşamasında ekonomik hayatta verimli, etkili ve başarılı olacak surette donatılmalıdır.
Cumhuriyet sizden "fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür" nesiller ister. Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır.
ATATÜRK'ÜN EĞİTİMLE İLGİLİ SÖYLEDİĞİ SÖZLER
Milletimizi gerçek saadete ulaştıracak irfan ordusudur.
Dünyanın her yerinde öğretmenler toplumun en özverili ve en saygıdeğer öğeleridir.
Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir.
Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.
Öğretmenler; Cumhuriyetin fedakar öğretmen ve eğitimcileri, yeni nesli sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin beceriniz ve fedakarlığınızın derecesiyle orantılı olacaktır. Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister. Yeni nesli, bu özellik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir… Sizin başarınız Cumhuriyetin başarısı olacaktır.
Öğretmenler her fırsattan istifade ederek halka koşmalı, halk ile beraber olmalı ve halk, öğretmenin çocuğa yalnız alfabe okutur bir varlıktan ibaret olmayacağını anlamalıdır.
ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?
2021 yılında Öğretmenler Günü her yıl olduğu gibi 24 Kasım'da kutlanacak. 24 Kasım 2021 tarihi ise Çarşamba gününe denk gelecek.
ATATÜRK'ÜN ÖĞRETMENLERE VERDİĞİ ÖNEM
Başöğretmen Atatürk, öğretmenlerin Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda gösterdikleri cesareti hep övmüştür. Atatürk yeni Türkiye'nin yaratılmasında öğretmenlere büyük görevler düştüğü inancındaydı. Çağdaş bir ulus olmamız için eğitimin yaygınlaşması gerektiğine inanıyordu. Bu nedenle Atatürk 'Ulusları kurtaracak olan yalnız ve ancak öğretmenlerdir.' sözleriyle öğretmene verdiği önemi ve duyduğu saygıyı en güzel biçimde dile getirmiştir.