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Giriş Tarihi: 23.11.2021 17:04

Öğretmenler Günü hediyesi almak yasak mı, yasaklandı mı? Öğretmenler Günü hediye yasağı var mı?

Öğretmenler Günü hediyesi almak yasak mı, yasaklandı mı? Öğretmenler Günü hediye yasağı var mı?

MEB tarafından yapılan son dakika Öğretmenler Günü hediye yasağı kararının ardından öğrenciler ve veliler Öğretmenler Günü hediyesi almak yasak mı diye araştırma yapıyor. Öğretmenlerin hediye kabul etmesi yasaklandı mı sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı uyarının ardından Öğretmenler Günü hediye yasağı var mı sorusu gündeme geliyor. İşte 24 Kasım öncesi merak edilen bu soruların yanıtı ve son açıklama!

24 Kasım Öğretmenler Günü için hediyelerini hazırlayan öğrenciler ve veliler MEB tarafından yapılan son açıklama üzerine Öğretmenler Günü hediyesi almak yasak mı, yasaklandı mı sorularına yanıt arıyor. Milyonlarca kişinin merak ettiği bu soru, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamayla yanıt buldu. İşte, öğrenci ve öğretmenlerin mağduriyet yaşamaması adına Öğretmenler Günü hediye yasağı var mı sorusunun yanıtı!

ÖĞRETMENLER GÜNÜ HEDİYESİ YASAK MI?

Öğrenciler ve veliler tarafından araştırılan "Öğretmenler Günü hediyesi yasak mı?" sorusu Milli Eğitim Bakan Yardımcılarından Petek Aşkar tarafından yayınlanan uyarı yazısıyla yanıt buldu. İşte o yazıya ilişkin detaylar;

ÖĞRETMENLER GÜNÜNDE HEDİYE ALMAK YASAKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanı yardımcılarından Petek Aşkar imzasıyla Millî Eğitim Müdürlüklerine gönderilen uyarı yazısında şöyle denildi; "657 saylı Devlet Memurlar Kanunu'nun 29 uncu maddesinde; Devlet Memurlarının doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemeleri ve görevleri sırasında olmasa dahi menfaat sağlama amacı ile hediye kabul etmeleri ve borç para istemeleri yasaklanmıştır."

657 sayılı Kanun, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkelerine Dair Yönetmelik hükümlerine göre öğretmenlerin sembolik nitelikteki hediyeler dışında maddi değeri olan hediyeleri almaması istendi. Eğitimci, Öğretmenler Günü gibi özel gün ve haftalarda verilen, maddi değeri olmayan sembolik nitelikteki hediyeler hariç, mesleki kararını ve tarafsızlığını etkilemesi muhtemel herhangi bir hediyeyi kabul etmez.

ÖĞRETMENLERE SESLİ ÖĞRETMENLER GÜNÜ TEBRİĞİ!

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla veli ve öğrenciler, Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi'ni mesaj yağmuruna tuttu. Öğrencilerine gösterdikleri ilgi, eğitime verdikleri katkı, sabır ve gayretlerinden dolayı 75 binin üzerinde öğretmen için MEBİM'e teşekkür mesajı geldi. Dijital belge hâline getirilen mesajlar, öğretmenlerin cep telefonuna ulaştırıldı.

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Öğretmenler Günü hediyesi almak yasak mı, yasaklandı mı? Öğretmenler Günü hediye yasağı var mı?
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