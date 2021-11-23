Öğretmenler Günü resmi tatil mi, yarım gün mü? 24 Kasım Öğretmenler Günü okullar tatil mi, yarın okul var mı?

24 Kasım Öğretmenler Günü yediden yetmişe herkes tarafından kutlanacak. Yurdun dört bir yanında heyecanla beklenen bu özel tarih, 24 Kasım 1928'de Atatürk'ün "Başöğretmen" kabul edilmesi dolayısıyla seçildi. 1981'den beri kutlanan bu özel gün hakkında Öğretmenler Günü resmi tatil mi, yarım gün mü sorusu yanıt arıyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü okullar tatil mi, yarın okul var mı? İşte bu tarihe ilişkin detaylar ve 2021 yılı resmi tatiller!

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil değildir. Bu nedenle okulda tam veya yarım gün tatil yapılmıyor. Öğrenciler ve öğretmenler tüm gün okulda olup, derslerini işlemeye devam edecekler.