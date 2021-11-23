Şampiyonluk sistemi

Vitor Pereira bu sezon takımını ilk kez 4’lü savunma ile sahaya sürerken, oynanan futbol ve sonuç hem futbolcuları hem de taraftarı memnun etti
Fenerbahçe'de teknik heyet ve futbolcular, yeni sistemin (4-3-3) kendilerini şampiyonluğa götüreceği fikrinde birleşti. Bu sezon en efektif 90dakikalardan biri oynanırken,eksiklere rağmen oyunun büyükbölümünde sarı-lacivertlilerinüstünlüğü dikkat çekti. Vitor Pereira'nın mevcut sistemle yola devam edeceği bildirildi.
DAHA HIZLI DAHA ÜRETKEN
Takımın önemli isimleri de bu sistemle devam etmeleri halinde çok daha hızlı ve üretken bir takım olacaklarını ifade ederken "3puanlı sistemde henüz kaybedilenbir şey yok. Biz işlerirayına oturtursak önümüzdekimse duramaz. Bu ligin en kalitelitakımıyız. Fenerbahçe buligin favorisidir" şeklinde konuştu.