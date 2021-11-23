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Giriş Tarihi: 23.11.2021

Şampiyonluk sistemi

VOLKAN DEMİR
Şampiyonluk sistemi

Vitor Pereira bu sezon takımını ilk kez 4’lü savunma ile sahaya sürerken, oynanan futbol ve sonuç hem futbolcuları hem de taraftarı memnun etti

Fenerbahçe'de teknik heyet ve futbolcular, yeni sistemin (4-3-3) kendilerini şampiyonluğa götüreceği fikrinde birleşti. Bu sezon en efektif 90 dakikalardan biri oynanırken, eksiklere rağmen oyunun büyük bölümünde sarı-lacivertlilerin üstünlüğü dikkat çekti. Vitor Pereira'nın mevcut sistemle yola devam edeceği bildirildi.

DAHA HIZLI DAHA ÜRETKEN
Takımın önemli isimleri de bu sistemle devam etmeleri halinde çok daha hızlı ve üretken bir takım olacaklarını ifade ederken "3 puanlı sistemde henüz kaybedilen bir şey yok. Biz işleri rayına oturtursak önümüzde kimse duramaz. Bu ligin en kaliteli takımıyız. Fenerbahçe bu ligin favorisidir" şeklinde konuştu.

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Şampiyonluk sistemi
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