Sivasspor’dan son 5 sezonun en kötü performansını ortaya koydu!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor, 13 maçlık periyotta son 5 sezonunun en düşük performansını sergiledi. Lige sahasında İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 yenilerek başlayan kırmızı-beyazlılar, sonraki maçlarda da bir türlü istediği performansı yakalayamadı.

Sivas temsilcisi, 13 maçlık periyotta, İttifak Holding Konyaspor'a 1-0, Trabzonspor, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'e 2-1'lik skorlarla mağlup oldu. Sivasspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-0 yenmeyi başardı.

Ligin en çok beraberlik gören takımı unvanını elinde bulunduran kırmızı-beyazlılar, Göztepe ve Fraport TAV Antalyaspor'le 2-2, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Adana Demirspor ve Altay'la 1-1, GZT Giresunspor'la da golsüz eşitlikle maçlarını tamamladı.

Geride kalan 13 haftalık periyotta Sivas temsilcisi, 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 13 puan toplayabildi.