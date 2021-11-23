Son dakika derbi haberleri... Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından çarpıcı sözler! ’Burak Elmas da Ali Koç...’

Bence Meler'in aklı, bugün yöneteceği Şampiyonlar Ligi maçındaydı. Başkan Burak Elmas tepki göstermekte yerden göğe kadar haklı. MHK'ler değişse de sistem çürümüş olduğu için hatalar engellenemiyor.

Yaşar Kemal Uğurlu SABAH'a verdiği bir röportajda hakemlere kızdığı için hakem olduğunu söylemişti. G.Saray maçlarında kurallara göre değil duygularına göre karar veriyor. Yani Uğurlu'nun içinde bir G.Saray nefreti var.