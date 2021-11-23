Son dakika haberi... Sezon başında 20 yıldır formasını giydiği Barcelona'dan gözyaşları içerisinde ayrılarak Paris Saint Germain'in yolunu tutan Lionel Messi, MARCA gazetesine özel bir röportaj verdi.
Arjantinli yıldız, en büyük rakibi Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'daki performansından Xavi'nin Barcelona'nın hocası olmasına, Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olacağı iddiasından Barça'ya geri dönüşüne kadar birçok konuda önemli açıklamalar yaptı. İşte Messi'nin sözleri...
"Herkes Şampiyonlar Ligi'nin favorisi olduğumuzu söylüyor. Sadece biz değiliz, kupaya aday olan başka harika takımlar da var. Şampiyonlar Ligi çok zor bir yarışma, bu onu çok güzel ve özel kılıyor. En iyi ekipler orada ve giderek daha da zor hale geliyor.
"XAVI'NİN BAŞARILI OLACAĞINDAN ŞÜPHEM YOK"
Xavi çocukluğundan beri Barcelona'da yaşayan biri. Gençler için çok önemli olacak. Başarılı olacağından hiç şüphem yok. Dani Alves'in dönüşü de beni şaşırttı. Her zaman döneceğimi söyledim çünkü Barcelona benim evim. Katkıda bulunabilirsem geri gelmek isterim.
SERGIO RAMOS'LA TAKIM ARKADAŞI OLMASI
Onca yıllık rekabet ve sayısız El Clasico'dan sonra Sergio Ramos'la aynı takımda olmak ilk başta garipti. Ancak birbirimize her zaman çok saygı duyduk. Yavaş yavaş bize katılıyor. Hedeflerimiz için savaşacak önemli bir ismimiz olacak.
KYLIAN MBAPPE - REAL MADRID TRANSFERİ
Mbappe, Real Madrid'e gidecek mi bilmiyorum. Sadece bu yıl burada kaldığı için mutlu olduğumu söyleyebilirim. O bizim için çok önemli bir oyuncu ve sahip olduğumuz hedefler için mücadele ediyor. Sezon sonu ne yapacağına karar verecek.
"RONALDO HER ZAMANKİ GİBİ GOLLER ATTI"
Manchester United harika oyunculara sahip çok güçlü bir takım. Cristiano Ronaldo her zaman olduğu gibi goller attı ve hiç uyum sorunu yaşamadı. Ligde yeteri kadar iyi değiller ama çok zorlu takımlar var. Aralıktan sonra onlar adına her şey değişebilir."