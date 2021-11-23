"Herkes Şampiyonlar Ligi'nin favorisi olduğumuzu söylüyor. Sadece biz değiliz, kupaya aday olan başka harika takımlar da var. Şampiyonlar Ligi çok zor bir yarışma, bu onu çok güzel ve özel kılıyor. En iyi ekipler orada ve giderek daha da zor hale geliyor.