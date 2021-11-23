Son dakika haberi... Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK'yi 3-0 yenerek şampiyonluk yarışındaki en büyük rakiplerinden Fenerbahçe'ye 10, Galatasaray'a 12, Beşiktaş'a ise 13 puan fark attı. SABAH Spor yazarları Levent Tüzemen, Ahmet Çakar ve İskender Günen, Trabzonspor-Gaziantep maçını ve çok tartışılan Vitor Hugo-Dicko pozisyonunu da yorumladı. İşte son dakika haberinin detayları...
LEVENT TÜZEMEN - SAVUNMASI MÜTHİŞTİ
Trabzonspor'un farklı galibiyeti ile oynadığı oyun, hiç örtüşmüyor. G.Antep, 90 dakika neredeyse tek kale oynadı, inanılmaz goller kaçırdı, çizgiden toplar çıktı ama kazanan bordo-mavililer oldu. Gervinho, Bakasetas ve Hamsik'in olmadığı kadrosu ile Trabzonspor, evinde G.Antep'e karşı çok zor dakikalar yaşadı.
Abdülkadir Ömür'ün sürpriz golü, G.Antep'te bir an için şaşkınlık yarattı. Djaniny ile Cornelius, rakibin şaşkınlığından faydalanıp 2 güzel gole imza attı. Maçın ikinci yarısında oyunun, topun ve pozisyonların hakimi G.Antep FK oldu. Sezon başından bu yana Trabzonspor'un ilk defa bu kadar mahkum olduğunu gördüm.
Ancak oyunun başında Vitor Hugo'nun konuk takımdan Dicko'ya yaptığı hareketin karşılığı kırmızı kart olmalıydı. VAR'ın devreye girmemesi de ayrıca şaşırtıcıydı. Trabzon eğer 10 kişi kalsaydı maçın sonucu böyle olmazdı. Trabzonspor, G.Saray ve Beşiktaş'ın kaybettiği hafta, G.Antep'e karşı bir kırılma yaşayabilirdi.
Ancak Erol Bulut'un öğrencileri final toplarında vuruş konusunda beceriksizdi. Trabzonspor savunması da gol yememek için müthiş bir mücadele sergiledi. Genç kaleci Arda Akbulut, kurtarışları ile ön plana çıktı. Abdülkadir Ömür, gemisini sırtlamak için sahanın her yerine bastı, çok çalıştı.
Djaniny, Nwakaeme ve Cornelius savunmaya kadar yardıma gelip Trabzonspor'u yediği baskıdan çıkarmak için müthiş özveri ortaya koydu. Trabzon, mahkûm oynadığı maçta 3 puanı alarak rakiplerinin beklentilerine izin vermedi, moral ve psikolojik olarak da liderliğini güçlendirdi.
AHMET ÇAKAR - GALİBA BU YIL O YIL
Trabzonspor için bazı şeyler söylemek istiyorum ama açıkçası nazar değer diye korkuyorum. Gaziantep deyip geçmeyin, zor takım ama Trabzonspor ilk yarıda elini kolunu sallayarak 3 gol attı ve istediğini alarak işi bitirdi. Trabzonspor camiasına sorsanız, 'bir pazartesi klasiği' derler ama asla kolay maç değildi ve kazanarak geçmenin yarışta büyük önemi vardı.
Bordo-Mavililer bunu başardı. Ben birkaç hafta önce demiştim ki 'Acaba bu yıl o yıl mı?' Galiba bu yıl o yıl. Önce şunu söyleyelim; bazı futbolcular vardır, kulübe mal olur. Bazı kulüpler vardır, futbolcunun ismiyle anılırlar. Nwakaeme bunlardan biri. Performansıyla Trabzonspor'un başarısında en büyük payın sahibi olan oyuncu.
İlk yarıda Trabzonspor işi bitiriverdi. İlk gol şans mı, kaleci hatası mı, yoksa Allah'ın takdiri mi belli değil. Zaten bu dakikadan sonra her şey çorap söküğü gibi geliverdi. Maçı izlerken sosyal medyada çok ciddi bir hakem muhalefeti vardı. Oyunun başında kırmızı kart görmesi gereken Vitor Hugo'dan bahsediyorlardı.
Evet, çok tartışılabilecek bir karar. Maçın başı faul ve kırmızı kart görmesi gereken Hugo… Bu iş için kesin diyemiyorum. Farklı açılardan bakıyorum, farklı yorumlara açık. Ama bir açı var ki o da çok açık... Trabzonspor için bu sene, her geçen hafta o sene oluyor.
İSKENDER GÜNEN - BUNDAN SONRA HER MAÇ FİNAL
Namağlup tek takım ve lider… Gaziantep gibi bir takıma karşı maç başlangıcı sorunlarla dolu çünkü sakat ve cezalı oyuncular vardı. Bir de bütün bunlara kaleci Erce'nin ısınma yaparken sakatlanması eklendi. Maç başladığında gördük ki Gaziantep, beklenenin aksine rakip alanda daha fazla gözüken ve gol pozisyonları olan taraftı.
Orta alanda Hamsik ve Bakasetas gibi iki oyuncunun yokluğunda, organizasyon bozukluğu ortaya çıktı. Berat ve Siopis oyunun sadece defansif tarafında olan iki isim. Abdülkadir ise ilk yirmi dakikalık bölümde ofansif anlamda katkı yapmadığı için Trabzonspor, üretkenlikten uzak bir yapıya büründü.
Abdülkadir Ömür'ün serbest vuruştan attığı golden sonra ise Trabzonspor oyunda dengeyi sağladı. Her ne kadar oyun istenilen düzeyde olmasa bile bireysel becerileri olan oyuncular ortaya çıktı. Nwakaeme'nin mükemmel pası Djaniny ile gelen gol ve ardından Cornelius'la 3 farklı sonuç.
İkinci yarı ise Gaziantep'in oyunu tamamen Trabzonspor ceza alanına yıktığı anlar var. Direkten dönen 3 topundan başka öyle pozisyonlar var ki, final pası yetersizliğinden sonuçlandırılamadı.
Her ne kadar oynanan oyun beklenen düzeyde olmasa bile eksiklikler göz önüne getirildiğinde alınan 3 puan hem moral ve motivasyonu üst düzeye çıkarması açısından hem de öz güveni artırma açısından büyük önem taşıyor. Her maç bugün gelinen noktada final niteliği taşımakta…