Bordo-Mavililer bunu başardı. Ben birkaç hafta önce demiştim ki 'Acaba bu yıl o yıl mı?' Galiba bu yıl o yıl. Önce şunu söyleyelim; bazı futbolcular vardır, kulübe mal olur. Bazı kulüpler vardır, futbolcunun ismiyle anılırlar. Nwakaeme bunlardan biri. Performansıyla Trabzonspor'un başarısında en büyük payın sahibi olan oyuncu.