Trabzonspor’dan Erce Kardeşler açıklaması! Gaziantep maçı öncesi sakatlanmıştı...

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, Medical Park Stadyumu'nda Gaziantep'i konuk ettiği maçın öncesinde şok bir sakatlık haberi aldı. Cezalı Uğurcan Çakır'ın yerine kaleyi koruyan Erce Kardeşler, ısınma sırasında sakatlanmıştı.
Trabzonspor: "Dün oynadığımız müsabaka öncesi sağ uyluk arka adalesinde yaşadığı gerilme nedeniyle kadrodan çıkartılan Erce Kardeşler'in bugün çekilen MR'ında sağ hamstring yapışma yerinde birinci derece yaralanma tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" dedi.
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın yokluğunda esame listesine yazılan Erce Kardeşler, maça hazırlık sırasında ısınırken sakatlanmış, yerine genç oyuncu Arda Akbulut kaleye geçmişti.