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Giriş Tarihi: 23.11.2021 14:40

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs sonuçları sorgulama! 2021 VGM burs başvuru sonuçları bekleniyor!

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs sonuçları sorgulama! 2021 VGM burs başvuru sonuçları bekleniyor!

VGM burs sonuçları, burs başvurusunda bulunan binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerine sağladığı burs imkanı için başvurular tamamlandı. Öğrenciler, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor ve kurumdan gelecek “VGM burs sonuçları açıklandı” duyurusu için bekliyor. İşte VGM burs sonuçları sorgulama ve burs başvuru sonuçları öğrenme ekranı!

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen burs desteği bu yıl da sağlanacak. Elektronik ortamda alınan burs başvurularının sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Pek çok kişi VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuyla burs başvuru sonuçları için belirlenen tarihi araştırıyor. İşte VGM burs sonuçları sorgulama ekranı, burs miktarı ve konu hakkında merak edilenlerin yanıtı!

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

VGM burs sonuçları henüz açıklanmadı. Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu, KYK bursu almayan öğrencilere sunulan bir yardımdır. KYK bursu alan öğrenciler VGM bursundan faydalanamaz. Bu nedenle, burs almaya hak kazanan öğrencilerin tespit edilmesi için öncelikle KYK burs sonuçlarının açıklanması bekleniyor. KYK burs sonuçları açıklandıktan sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü de burs başvurularını değerlendirerek sonuçları açıklayacak.

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün "sıkça sorulan sorular" başlıklı bölümünde "Yükseköğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumundan (KYK) Burs Almak Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursundan Yararlanmaya Engel Midir?" sorusuna verilen yanıtta "Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (e) fıkrasına göre kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler yükseköğrenim bursundan yararlanamaz. Bu nedenle "Kurumumuz Burs Başvuru Sonuçları", KYK'nın burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır" ifadeleri yer aldı.

VGM ORTAÖĞRENİM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

VGM ortaöğrenim burs başvuru, değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

VGM 2021 BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.

BURSLAR NASIL ÖDENİYOR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıf Katılım Bankası Şubesi yoksa Ziraat Bankası Şube'sinden hesap açtırılabilir.

Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açtıran öğrenciler kamu ortak ATM'lerinden burslarını alabilirler. Vakıf Katılım Bankası tarafından; kart, kart basımı, kart aidatı, ilk veriliş, yenileme, değiştirme, iptal etme ve benzeri hallerde herhangi bir ücret alınmaz; havale, EFT, ATM/BTM cihazları, internet şubesi, çağrı merkezi aracılığı ile havale, bakiye sorma, hesap hareketleri döküm işlemleri otomatik ödeme talimatı, para yatırma, vergi ödemelerinden ücret ve komisyon alınmaz, hesap işletim ücreti veya başka bir ad altında masraf ve ücret talep edilmez, herhangi bir kesinti yapılmaz ve hesap özeti ücreti alınmaz.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.

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VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs sonuçları sorgulama! 2021 VGM burs başvuru sonuçları bekleniyor!
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