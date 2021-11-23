VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs sonuçları sorgulama! 2021 VGM burs başvuru sonuçları bekleniyor!

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen burs desteği bu yıl da sağlanacak. Elektronik ortamda alınan burs başvurularının sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Pek çok kişi VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuyla burs başvuru sonuçları için belirlenen tarihi araştırıyor. İşte VGM burs sonuçları sorgulama ekranı, burs miktarı ve konu hakkında merak edilenlerin yanıtı!

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

VGM burs sonuçları henüz açıklanmadı. Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu, KYK bursu almayan öğrencilere sunulan bir yardımdır. KYK bursu alan öğrenciler VGM bursundan faydalanamaz. Bu nedenle, burs almaya hak kazanan öğrencilerin tespit edilmesi için öncelikle KYK burs sonuçlarının açıklanması bekleniyor. KYK burs sonuçları açıklandıktan sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü de burs başvurularını değerlendirerek sonuçları açıklayacak.