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Giriş Tarihi: 23.11.2021 21:02 Son Güncelleme: 23.11.2021 21:02

Yalancı dizisi 10. final bölümü izle! Show Tv ile Yalancı 10. yeni bölüm tamamı izle

Yalancı dizisi 10. final bölümü izle! Show Tv ile Yalancı 10. yeni bölüm tamamı izle

Yalancı 10. Yeni bölüm izle ekranı araştırmaları akşam saatleriyle beraber hız kazandı. Show Tv ekranlarında yayın hayatına bu akşam veda edecek diziyi internet aracılığı ile takip etmek isteyen vatandaşlar 23 Kasım 2021 tarihli bölümü internet aracılığı ile de takip edebiliyor. Yapımın final bölümünde Deniz hiç beklemediği bir suçlama ile karşı karşıya kalacak! Bu noktada ise dizisi Show Tv canlı yayını ile beraberi izleyenler naklen takip edebilecek. İşte Yalancı 10. Yeni bölüm izle seçeneği...

Show Tv ekranlarının yeni ve dikkat çeken dizisi Yalancı 10. Yeni bölüm canlı izle ekranı akşam saatleriyle beraber gündemdeki yerini aldı. Dizide bu hafta yine izleyenleri ekran başına kilitlecek gelişmeler yaşanacak. Final bölümüyle dizinin vedasına tanık olacağımız akşam için nefesler tutulurken öte yandan dizinin bu haftaki bölümünü izlemek isteyenler Show Tv ile Yalancı 10. Yeni bölüm canlı izle araştırmasına çıktı. İşte 23 Kasım 2021 Yalancı final bölümü izle ekranı ve detaylar...

YALANCI 10. BÖLÜM FULL İZLE!

Dizinin yeni bölümünü izlemek için aşağıdaki linke gidebilirsiniz...

https://www.showtv.com.tr/canli-yayin

Yalancı 10. bölümde Mehmet Emir, Görkem'in şikayetiyle gözaltına alınıyor. Deniz, Mehmet Emir'in sakladığı ilaçları bulmayı başarıyor. Polislerin Mehmet Emir'in öldürüldüğünü söylemesi izleyenleri şoke ederken Deniz, cinayet suçlamasıyla karşı karşıya kalıyor. Deniz, bu suçlama karşısında ne yapacak? Yalancı'nın final bölümünde bölümde neler yaşanacak? Yalancı bu akşam 20.00'de Show Tv'de.

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Yalancı dizisi 10. final bölümü izle! Show Tv ile Yalancı 10. yeni bölüm tamamı izle
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