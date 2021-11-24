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Giriş Tarihi: 24.11.2021

26yılın en iyisi

26yılın en iyisi

İLK 13 haftalar itibarıyla 1995- 1996 sezonundan bu yana en çok puan (33) topladığı döneme ulaştı SÜPER Lig'de mücadele eden ekipler arasında 16 sezon sonra en çok puan toplayan takım unvanı aldı AYRICA Türkiye ve Avrupa'nın beş büyük liginde mağlubiyet yaşamayan tek kulüp durumunda

Lider Trabzonspor, Süper Lig'de elde ettiği namağlup serisiyle kulüp tarihinde yeni rekorlara koşuyor. Bordo-mavili takım, geride kalan karşılaşmalarda birçok ulaşılması zor başarıya imza attı. Bu da tabloya rakipleriyle arasındaki fark olarak yansıdı. İşte en yakın rakibi Hatayspor'a 7 puan fark atan Fırtına'nın 13 maçlık dökümü:

1995-96 SEZONUNDA 35 PUAN TOPLAMIŞTI
LİGDE 10 galibiyet ve 3 beraberlikle 33 puan toplayan bordo-mavililer, 1995-96 sezonunda elde ettiği 35 puanın ardından en iyi performansını sergiledi.
KENDİ tarihinde son 26 yılın en iyi performansına ulaşan Trabzonspor, Süper Lig'deki takımlar arasında ise ilk 13 haftalar itibarıyla 16 sezon sonra en çok puan toplayan takım oldu.
FIRTINA, Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımları da çok gerisinde bıraktı. Bordo-mavililer, ilk 13 haftalık bölümde Fenerbahçe'ye 10, Galatasaray ile Medipol Başakşehir'e 12, Beşiktaş'a ise 13 puan fark attı.
SÜPER Lig'de yoluna namağlup devam eden Trabzonspor, bu sezon Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Türkiye'de yenilgi almayan tek takım konumunda bulunuyor.

'İSTANBUL'A MEYDAN OKUYOR'
Trabzonspor'un başarısı İspanya'da da ses getirdi. Marca gazetesi, bordo-mavililerin İstanbul hegemonyasına meydan okuduğunu yazdı. Haberde Abdülkadir Ömür'ün kaptanlık pazubandını taktığı ve takımını orkestra şefi gibi yönettiği belirtildi.

ERCE KARDEŞLER 2 HAFTA YOK
GAZIANTEP FK maçı öncesi ısınma hareketleri sırasında sakatlanan Erce Kardeşler'in MR'ı çekildi. Sağ hamstring yapışma bölgesinde birinci derece yaralanma tespit edilen 27 yaşındaki kalecinin tedavisine başlandı. Erce'nin en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu süreçte kulübede Arda Akbulut olacak.

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