Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Açık cezaevi izinleri 6 ay uzatıldı mı, ne zaman bitecek? 2021 Adalet Bakanlığı CTE Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ertelendi mi, son durum ne?
Giriş Tarihi: 24.11.2021 21:30

Açık cezaevi izinleri 6 ay uzatıldı mı, ne zaman bitecek? 2021 Adalet Bakanlığı CTE Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ertelendi mi, son durum ne?

Açık cezaevi izinleri 6 ay uzatıldı mı, ne zaman bitecek? 2021 Adalet Bakanlığı CTE Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ertelendi mi, son durum ne?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından açık cezaevi izinleri geçtiğimiz gün gelen son dakika haberiyle yeniden uzatıldı. Koronavirüs salgını sebebiyle 30 Kasım tarihinde sona erecek olan izinlerle ilgili olarak yapılan açıklamanın ardından binlerce mahkum ve mahkum yakını “Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ertelendi mi, son durum ne, ne zaman bitecek?” sorularına yanıt aramaya başladı. Aksi bir karar verilmeseydi mahkumlar 30 Kasım tarihinde cezaevlerine dönmüş olacaktı. Peki, 2021 Açık cezaevi izinleri 6 ay uzatıldı mı, ertelendi mi, son durum ne, ne zaman bitecek? İşte tüm detaylar...

Açık cezaevi izinleri son dakika gelişmeleriyle çok üzün süredir binlerce kişinin gündeminde yer almaya devam ediyordu. Geçtiğimiz gün Adalet Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada koronavirüs salgını sürecinde uygulamaya geçen yasanın 30 Kasım 2021 itibarıyla 6 ay süreyle yeniden uzatıldığı duyuruldu. Bu gelişme sonucunda "Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ertelendi mi, son durum ne, ne zaman bitecek?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Adalet Bakanlığı CTE açık cezaevi izinleri son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar...

Son gelişmeler: Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ertelendi mi?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki Kovid-19 izin süresi 31 Mayıs 2022'ye uzatılacak.

TBMM Genel Kurulunda, 5'inci Yargı Paketi'ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi'ne ceza infazla ilgili yeni madde ihdas edildi.

Mecliste grubu bulanan partilerin ortak önergesiyle ihdas edilen maddeyle, "kovid-19 izni" ile ilgili mevcut düzenlemedeki Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından "her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 kez uzatılabilir" şeklindeki ibare, "her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 kez uzatılabilir" olarak değiştirildi.

Buna göre, salgın sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin bu kapsamdaki izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabilecek.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, değişikliğin toplumsal talep dikkate alınarak parti gruplarınca ortak akılla gerçekleştirilmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, salgının halen sürdüğünü dile getirerek, riskin sürdüğünü ve düzenlemenin gerekli olduğunu, önemli bir beklentiyi de karşıladığını ifade etti.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, sürenin 6 ay daha uzatılmasına itiraz etmediklerini ancak yetersiz bulduklarını belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, ortak anlayış içinde 6 ay uzatılmasına dair verilen kararın hayırlı olduğunu düşündüklerini kaydetti.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, bunun toplumsal bir talep olduğunu belirterek, hem Sağlık Bakanlığı hem de Adalet Bakanlığı'nın görüşleriyle sürenin uzatılmasının TBMM gündemine geldiğini kaydetti. Ortak önergeyle uzatılmasının da sevindirici olduğunu belirten Ünal, "Böylece Kovid-19 izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılmıştır." dedi.

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Açık cezaevi izinleri 6 ay uzatıldı mı, ne zaman bitecek? 2021 Adalet Bakanlığı CTE Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ertelendi mi, son durum ne?
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