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Giriş Tarihi: 24.11.2021 14:17

Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından 12 bin 400 kişilik Adalet Bakanlığı personel alımı müjdesi geldi. Kamu kurumlarında istihdam edilmek üzere yapılacak alımlar için vatandaşlar Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru nasıl ve nereden yapılır sorusuna yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili Bakan Gül, "2022 yılında 12 bin 400 yeni personel alacağız. Bu konudaki planlamamızı tamamladık. Bu sayının artırılması yönünde çalışmalarımızı da sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı. Peki 2022 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sürecine ilişkin son bilgiler…

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ile ilgili son gelişmeler binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül personel alımı müjdesini verirken tarih bilgisinin henüz netlik kazanmadığı biliniyor. Son alınan alımlarda başvuru şartları arasında kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk vatandaşı olmak, (KPSS) en az 70 puan almak gibi şartlar yer alıyordu. Peki Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman? 2022 Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi henüz belli olmadı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıklamasında, '2022 yılında 12 bin 400 yeni personel alacağız. Bu konudaki planlamamızı tamamladık. Bu sayının artırılması yönünde çalışmalarımızı da sürdüreceğiz.' Dedi. Detaylar gelince haberimizde yer alacaktır…

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Son alımlarda açıklanan başvuru şartları şu şekilde:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

e) Ceza infaz kurumunda istihdam edilecek tüm unvanlardaki personel için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

f ) Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,

g) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 12.03.2021 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak; Merkezî sınavın (KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.); teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) hemşire ve sağlık teknikeri için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

h) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

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Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
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