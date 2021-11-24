AGİ 2021 ne kadar olacak, 2021 AGİ tablosu ne zaman belli olur? Bu yıl Asgari Geçim İndirimi ücretleri son durum!

AGİ 2021, asgari ücret zammının belirlenmesinin ardından netlik kazanacak. 2021 asgari ücret zammı, çalışma ve sosyal güvenlik alanında pek çok ödeme kaleminde yeniden hesaplamaya neden olacak. Bu kapsamda 2021 Asgari Geçim İndirimi de yeni asgari ücret kararının ardından netlik kazanacak. Milyonlarca çalışanın alacağı zam oranının önümüzdeki haftalarda belli olması bekleniyor. İşte bu yıl Asgari Geçim İndirimi ücretleri hakkında son durum!

AGİ 2021 NE KADAR OLACAK?

Asgari Geçim İndirimi, yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından netlik kazanacak. 2021 asgari ücret zammına göre kısa çalışma ödeneği, işsizlik maaşı, GSS primi, ihbar, kıdem tazminatı, askerlik, doğum borçlanması tutarı da değişecek. AGİ çalışanın medeni durumu ve çocuk sayısına göre değişirken, bilgilerin güncellenmemesi halinde eksik hesaplama söz konusu olabiliyor. Bu nedenle mutlaka bordroların kontrol edilmesi gerekiyor.