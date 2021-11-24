AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman yapılacak, hangi gün, yüz yüze mi, online mı? 2021 MEB AÖL sınav tarihleri açıklandı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) geçtiğimiz günlerde AÖL sınav tarihleri ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Sınavların online yani çevrimiçi yapılacağı duyurulurken öte yandan tarihlerin de yaklaşmasıyla konuya dair araştırmalar hız kazandı. Açık lise eğitim alan öğrenciler "2021 AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman yapılacak, hangi gün, yüz yüze mi, online mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Sınav, Aralık ayında belirlenen tarihte gerçekleşecek. Buna göre, 2021 AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman yapılacak, hangi gün, yüz yüze mi, online mı? İşte tüm detaylar...