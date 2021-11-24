Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman yapılacak, hangi gün, yüz yüze mi, online mı? 2021 MEB AÖL sınav tarihleri açıklandı!
Giriş Tarihi: 24.11.2021 21:30 Son Güncelleme: 24.11.2021 21:30

AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman yapılacak, hangi gün, yüz yüze mi, online mı? 2021 MEB AÖL sınav tarihleri açıklandı!

AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman yapılacak, hangi gün, yüz yüze mi, online mı? 2021 MEB AÖL sınav tarihleri açıklandı!

AÖL sınav tarihleri, sınavların yaklaşmasıyla beraber binlerce Açık öğretim öğrencisinin gündemindeki yerini aldı. Aralık ayında uygulanacak olan sınavlara kısa süre kala konuya dair "AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman yapılacak, hangi gün, yüz yüze mi, online mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Konuyla alakalı son açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı 1. Döneme ilişkin sınavlarının çevrimiçi olarak yapılmasına karar verildiği kamuoyuna duyurulmuştu. Buna göre; 2021 AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman yapılacak, hangi gün, yüz yüze mi, online mı? İşte tüm detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) geçtiğimiz günlerde AÖL sınav tarihleri ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Sınavların online yani çevrimiçi yapılacağı duyurulurken öte yandan tarihlerin de yaklaşmasıyla konuya dair araştırmalar hız kazandı. Açık lise eğitim alan öğrenciler "2021 AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman yapılacak, hangi gün, yüz yüze mi, online mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Sınav, Aralık ayında belirlenen tarihte gerçekleşecek. Buna göre, 2021 AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman yapılacak, hangi gün, yüz yüze mi, online mı? İşte tüm detaylar...

AÖL sınavları ne zaman yapılacak, açık lise sınavları online mı olacak? MEB 2021- 2022 Açık Lise AÖL sınav tarihleri!

AÖL 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 4 Aralık ve 5 Aralık tarihlerinde yapılacak.

AÇIK LİSE SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığınca açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavlarının 4 Aralık'tan 10 Aralık'a kadar çevrim içi yapılması kararı alındı.

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AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman yapılacak, hangi gün, yüz yüze mi, online mı? 2021 MEB AÖL sınav tarihleri açıklandı!
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