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Giriş Tarihi: 24.11.2021 13:31 Son Güncelleme: 24.11.2021 13:35

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz şoku! Ajax maçı öncesi sakatlandı...

Beşiktaş’ta Rıdvan Yılmaz şoku! Ajax maçı öncesi sakatlandı...

Bu akşam Ajax ile çok kritik bir Şampiyonlar Ligi maçı oynayacak Beşiktaş'a milli sol bek Rıdvan Yılmaz'dan kötü haber geldi. Beşiktaş tarafından yapılan resmi açıklamada Rıdvan Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle Ajax maçının kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

Beşiktaş, milli sol bek Rıdvan Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Buna göre Rıdvan Yılmaz; Beşiktaş ile Ajax arasında İstanbul'da oynanacak maçta kadroda olmayacak. Milli yıldız son dönemde formayı Umut Meraş'a kaptırmıştı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN SAKATLIK AÇIKLAMASI!

'Futbolcumuz Rıdvan Yılmaz, sol uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle sağlık ekibimiz tarafından yapılan risk analizinde yüksek riskli olarak değerlendirilmiş ve tedbir amaçlı olarak Ajax maçı kadrosundan çıkarılmıştır.'

Beşiktaş ile Ajax arasındaki karşılaşma bu akşam saat 20:45'te başlayacak. Dolmabahçe'deki maçta temsilcimiz Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk puanını almak için sahaya çıkacak.

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Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz şoku! Ajax maçı öncesi sakatlandı...
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