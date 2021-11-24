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Giriş Tarihi: 24.11.2021 21:44 Son Güncelleme: 24.11.2021 21:49

Cengiz Ünder'in hocası açıkladı! Galatasaray maçında oynayacak mı?

AA
Cengiz Ünder’in hocası açıkladı! Galatasaray maçında oynayacak mı?

Avrupa'da ülkemizi temsil eden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'ya karşı kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Grubunda lider olan sarı-kırmızılılar, bir üst tura lider çıkma mücadelesi veriyor. Marsilya ile oynanacak maç öncesi Arjantinli çalıştırıcı, Cengiz Ünder'in son durumunu paylaştı.

Bu sezon Süper Lig'de inişli çıkışlı bir performansa sahip olan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 8 puanla grubunda lider konumda bulunuyor. Bir üst tura lider çıkma açısından Marsilya ile oynanacak karşılaşmanın büyük önem arz ediyor.

Yarın oynanacak zorlu karşılaşma öncesinde Marsilya Marsilya Teknik Direktörü Jorge Sampaoli, Galatasaray ile oynayacakları maçı kazanmak için ellerinden geleni yapmaları gerektiğini söyledi.

Karşılaşmanın kendileri için çok önemli olduğunu aktaran Arjantinli teknik adam, "Bu turnuva bizim için çok önemli. Tutarlı bir şekilde ilerlememiz gerekiyor. Sakatlığı bulunan oyuncularımızın yarınki maçta olmaması bizim için bir eksiklik ama isimler üzerinde değil, sistem üzerinde duruyoruz. Yarın güçlü bir takım karşısında elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Biz Avrupa'da devam etmek için oynayacağız. Bunun için kazanmaya çalışacağız." diye konuştu.

Jorge Sampaoli, Galatasaraylı taraftarların statta oluşturduğu atmosferle ilgili soruyu, "Böyle maçları çok seviyorum. Bu bir yangın yerine benziyor. Çok sevdiğim bir ambiyans. Her zaman böyle ambiyansta oynamak istedim. Beni çok mutlu eden ve çok heyecanlandıran bir maç olacak. Oyuncularım da ben de böyle ambiyansları çok seviyoruz." şeklinde cevaplandırdı.

Müsabakaya iyi hazırlandıklarını aktaran Sampaoli, "Maç planlarına çok iyi çalıştık. Bizi sıkıştıracaklarını biliyoruz. Galatasaray çok agresif bir takım. Bunu dikkate alarak her konuya çok iyi çalıştık." ifadelerini kullandı.

"SON DAKİKAYA KADAR TAKİP EDECEĞİZ"

Arjantinli teknik adam, tedavisine devam edilen Cengiz Ünder'i de İstanbul'a getirdiklerini hatırlatarak, "Riske girmeden onun iyileşmesini bekliyoruz. Onun takımımız için çok önemli ve hayati olduğunu biliyoruz. Son dakikaya kadar sağlık durumunu takip edeceğiz, oynamasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Cengiz Ünder'in hocası açıkladı! Galatasaray maçında oynayacak mı?
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