Cengiz Ünder’in hocası açıkladı! Galatasaray maçında oynayacak mı?

Jorge Sampaoli, Galatasaraylı taraftarların statta oluşturduğu atmosferle ilgili soruyu, "Böyle maçları çok seviyorum. Bu bir yangın yerine benziyor. Çok sevdiğim bir ambiyans. Her zaman böyle ambiyansta oynamak istedim. Beni çok mutlu eden ve çok heyecanlandıran bir maç olacak. Oyuncularım da ben de böyle ambiyansları çok seviyoruz." şeklinde cevaplandırdı.