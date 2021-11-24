Cezaevi açık görüş yasağı kalktı mı, görüşler ne zaman başlıyor? 2021 Adalet Bakanlığı Cezaevi açık görüşler ne zaman başlayacak?

Cezaevi açık görüşler için gözler son dakika gelişmelerine çevrilmişti. Binlerce vatandaş konuyla alakalı son dakika açıklamasını beklerken açıklama Adalet Bakanı'ndan geldi. Bu noktada ise "Cezaevi açık görüş ne zaman başlayacak, görüşler ne zaman açılıyor?" soruları yanıt bulmuş oldu. Karar Bilim Kurulu'nun tavsiyesiyle verildi. Buna göre; belirlenen tarihler itibarıyla koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen görüşlerin açılacağı bildirildi. Peki, 2021 Adalet Bakanlığı cezaevi açık görüşler ne zaman başlıyor, yasak kalktı mı? İşte Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den gelen açıklamanın detayları...