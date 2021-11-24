Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Cezaevi açık görüş yasağı kalktı mı, görüşler ne zaman başlıyor? 2021 Adalet Bakanlığı Cezaevi açık görüşler ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 25.11.2021 00:46 Son Güncelleme: 25.11.2021 00:46

Cezaevi açık görüş yasağı kalktı mı, görüşler ne zaman başlıyor? 2021 Adalet Bakanlığı Cezaevi açık görüşler ne zaman başlayacak?

Cezaevi açık görüş yasağı kalktı mı, görüşler ne zaman başlıyor? 2021 Adalet Bakanlığı Cezaevi açık görüşler ne zaman başlayacak?

Adalet Bakanı Gül, Bilim Kurulu tavsiyesiyle bir süredir koronavirüs salgını nedeniyle yasaklanan cezaevi açık görüşlerinin başlayacağını bildirdi. Yaşanan bu gelişme sonrası mahkumlar ve mahkum yakınları görüşlerin başlayacağı tarihlerle ilgili olarak “Cezaevi açık görüş ne zaman başlayacak, görüşler ne zaman açılıyor?” sorularına yanıt aramaya başladı. Konuyla alakalı beklenen açıklama Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den geldi. Peki, 2021 Adalet Bakanlığı cezaevi açık görüşler ne zaman başlıyor, yasak kalktı mı? İşte konuya dair son dakika gelişmesinin detayları...

Cezaevi açık görüşler için gözler son dakika gelişmelerine çevrilmişti. Binlerce vatandaş konuyla alakalı son dakika açıklamasını beklerken açıklama Adalet Bakanı'ndan geldi. Bu noktada ise "Cezaevi açık görüş ne zaman başlayacak, görüşler ne zaman açılıyor?" soruları yanıt bulmuş oldu. Karar Bilim Kurulu'nun tavsiyesiyle verildi. Buna göre; belirlenen tarihler itibarıyla koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen görüşlerin açılacağı bildirildi. Peki, 2021 Adalet Bakanlığı cezaevi açık görüşler ne zaman başlıyor, yasak kalktı mı? İşte Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den gelen açıklamanın detayları...

Son gelişmeler: Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ertelendi mi?

CEZAEVİ AÇIK GÖRÜŞLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında, bir süredir izin verilmeyen açık görüşler 1 Aralık Çarşamba gününden itibaren başlıyor.

Açıklama, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den geldi.

Bakan Gül, "Bilim kurulunun tavsiyesi doğrultusunda 1 Aralık Çarşamba gününden itibaren cezaevlerinde açık görüşler başlayacak" dedi. Görüşlerin Sağlık Bakanlığının belirlediği kurallar çerçevesinde gerçekleştirileceğini belirtti.

Adalet Bakanı Gül, Bilim Kurulu'nun tavsiyesi doğrultusunda 1 Aralık Çarşamba gününden itibaren cezaevlerinde açık görüşlerin başlayacağını açıkladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu banka genel müdürleriyle görüşecek
SON DAKİKA: Olympiakos Başkanı Marinakis'ten Fenerbahçe maçı öncesi sürpriz karar
Son dakika: Sergen Yalçın'dan Ajax maçı sonrası yıldız futbolcuya sert eleştiri! "Memnun değiliz..."
SON DAKİKA | Türkiye-ABD-AB üçleminde bu rakamlara dikkat! Döviz kurları ile yaratılmak istenen algı çöktü
Altın gram fiyatı sert dalgalandı! Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 24 Kasım bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Bulgaristan’daki trajik kazanın kurbanlarının hikayeleri yürekleri burktu
Metro'da dehşet! Kadın yolcuya bıçak çekip hakaretler savurdu
Son dakika: Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan açıklamalar
Son dakika: 5'inci Yargı Paketi, TBMM'de kabul edildi! İcra ile çocuk teslimi dönemi sona erdi
SON DAKİKA | Asgari ücret 2022'de bir ilk yaşanacak: İşçi ve işverenler dikkat! Asgari ücret için resmi açıklama geldi
ARKADAŞINA GÖNDER
Cezaevi açık görüş yasağı kalktı mı, görüşler ne zaman başlıyor? 2021 Adalet Bakanlığı Cezaevi açık görüşler ne zaman başlayacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA