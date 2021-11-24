Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Cüneyt Köz’den Bursaspor'a veda: Hakkınızı helal edin
Giriş Tarihi: 24.11.2021 10:54

Cüneyt Köz’den Bursaspor'a veda: Hakkınızı helal edin

İHA
Cüneyt Köz’den Bursaspor’a veda: Hakkınızı helal edin

Bursaspor’la yollarını ayıran Cüneyt Köz, veda mesajı yayımladı. Köz, "Bu şanlı armayı terlettiğim her günden gurur duydum ve hep gurur duyacağım. Üzerimde emeği olan herkese ve büyük Bursaspor taraftarına teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin" dedi.

Bursaspor ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Cüneyt Köz, sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı. Tecrübeli futbolcu şu ifadeleri kullandı:

"Değerli, büyük Bursaspor Taraftarı. Yaklaşık 2 buçuk sene önce büyük fedakarlıklarla geldiğim Bursaspor'a bugün itibariyle veda ediyorum. Özellikle geçtiğimiz sezon tüm zorluklara rağmen bu formanın ağırlığını bilerek elimden gelenin en iyisini yaptığıma inanıyorum. Her profesyonel futbolcu gibi performans olarak inişli çıkışlı dönemlerim oldu ama hiç bir zaman, şartlar ne olursa olsun armayı yere düşürmedim ve savaşmaktan vazgeçmedim. Bu şanlı armayı terlettiğim her günden gurur duydum ve hep gurur duyacağım. Son olarak üzerimde emeği olan hocalarıma, bizler için gecesini gündüzüne katarak çalışan kulüp personeline, başkanımıza özellikle takım arkadaşlarıma ve desteklerini esirgemeyen büyük Bursaspor taraftarına teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin."

EN ÇOK OKUNANLAR

Asgari ücret milyonların cebine yansıyacak! Asgari ücret yüzde 30 artarsa AGİ 348 lira olacak
Meteoroloji'den 27 il için sarı uyarı! Sağanak ve kar geliyor
SON DAKİKA | Asgari ücret 2022'de bir ilk yaşanacak: İşçi ve işverenler dikkat! Asgari ücret için resmi açıklama geldi
Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri: 2021 En Güzel, Anlamlı, Resimli Öğretmenler Günü mesajı ve kutlama sözleri
28 Şubat’ın başörtüsü mağdurlarından Kılıçdaroğlu'na tepki! Yıllarımızı hayallerimizi çaldılar helalleşmeyiz
Son dakika: Derbi sonrası Vitor Pereira'ya olay sözler! "Fenerbahçe'de bundan sonra sadece..."
Açık cezaevi izinleri 6 ay uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? CTE Adalet Bakanlığı 2021 Koronavirüs Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı?
Altın gram fiyatı yeni tarihi rekorunu kırdı! Altın fiyatları için yükseliş sürecek mi? Çeyrek altın 23 Kasım bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Ünlü ekonomist Robin Brooks, TL'ye karşı yapılan manipülasyonu gözler önüne serdi
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan öğretmenlere müjde: Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarmak için hazırlıklarımızı tamamladık
ARKADAŞINA GÖNDER
Cüneyt Köz’den Bursaspor'a veda: Hakkınızı helal edin
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA