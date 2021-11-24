Derbi zaferi Pereira’nın değil Mesut’un eseri

Sabah Spor yazarları, Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı yenerek derbi zaferi yaşadığı, zirvedeki Trabzonspor’un da yine kazanıp yarışta farkı açtığı haftayı değerlendirdi
LEVENT TÜZEMEN
Derbide Mesut hem sistemi değiştirdi hem de kendini 11'e yazdırdı. Bundan sonra Portekizli, F.Bahçe'de sadece çalıştırıcı olarak görev yapar.
GÜRCAN BİLGİÇ
Mesut sadece bir yıldız değil, takım kaptanı olduğunu da gösterdi. Artık Kanarya'nın önündeki tek engel Pereira'nın tutarsızlıkları olacaktır.
FATİH DOĞAN
F.Bahçe için G.Saray'ı yenmek tam bir antibiyotik. Dertleri unutturur ama sorunları çözmez. Pereira, bu galibiyetle kaldı ancak kalesine goller de yedi.
SORU: F.Bahçe derbide G.Saray'ı yenerek bütündertlerini unuttu. Pereira kaldı, taraftar mutlu,Mesut göklerde… Ne dersiniz?
ÖMER ÜRÜNDÜL: F.Bahçe'nin bugünkü tablodaciddi bir kötü gidişi varken 52 bin kişi önündeG.Saray derbisini kazanması tabii çok büyük bir moraloldu. Ama ben her zaman şunu vurguluyorum;böyle önemli galibiyetler tabii ki camiaları sevindirirama ilerisi için yine de 'Takım düzeldi mi? Dahaiyi olacak mı?' sorularının cevabı için beklemek lazım.Örneğin; Olympiakos maçından sonraki Göztepedeplasmanında da kimse 'F.Bahçe bu maçı rahatkazanır' diyemez. Son derbiye baktığımızda F.Bahçelifutbolcular tüm hırslarını sahaya yansıttı. Ama maçıngeneline baktığımızda çok daha net pozisyonlara girenG.Saray'dı. Bunlar da unutulmamalı.
BİR KAPTAN OLDUĞUNU GÖSTERDİ
GÜRCAN BİLGİÇ: 13 maç sonra yeniden normale döndüler. İnatçı-yetersiz bir teknik adamla en iyi bildikleri oyunu oynayacak iyi bir kadroya sahipler. Bundan sonrası için önündeki tek engel Pereira'nın tutarsızlıkları (rotasyon-sistem inadı) olacaktır. Mesut Özil sadece bir yıldız değil, aynı zamanda takım kaptanı olduğunu da derbide gösterdi. Uzun bir aradan sonra ilk defaF.Bahçe taraftarlarının gözü parlıyor. Buhavanın bozulmaması, oyun istikrarınave takımdaki lider oyuncuların sorumlulukalmasına bağlı. Yani; yönetim devreden çıkmamalı. Bu kadro geçen sene şampiyonluğu bir galibiyetle kaçırdı, şimdi yapmaları gereken sistemi geliştirmek, ustaların önünü açmak.
LEVENT TÜZEMEN: F.Bahçe, derbi galibiyetiyle kış ortasında baharı buldu. Pereira ve oyuncularının sergilediği futbol göklere taşınmamalı. 13 kişi oynadılar!
SEYİRCİ PEREİRA İDİ!
Bundan sonra Pereira buoyunla mı devam edecek yoksabildiğini mi okuyacak? Derbigalibiyeti Pereira'nın değil MesutÖzil'in eseridir. Alman yıldız, sistemide değiştirdi, kendini de ilk 11'e yazdırdı.Bundan sonra F.Bahçe, Pereira'nındeğil Mesut Özil'in takımı olur. Portekizli hoca sadeceçalıştırıcı olarak görev yapar.
FATİH DOĞAN: F.Bahçe için G.Saray'ıyenmek tam bir antibiyotik. Dertleriniunutturur ama sorunların tamamını çözmez. Pereira,derbi galibiyetiyle kaldı ancak kendi kalesinegoller de yedi. Son kararlarında Sayın Ali Koç'unmüdahaleleri olmadığını kimse söyleyemez.Dörtlü savunmaya dönmek,Novak'ı solda oynatmak, İrfanCan ve Mesut Özil'i 11'debaşlatmak gibi. Soyunma odasındakisevinç ve kenetlenme,geçmişi unutmaya yeter mi,bunu zamanla yaşayarak göreceğiz.Mesut zaten bir dünyayıldızı, derbide bunun hakkınıverdi ama onun bu durumunugörmeyen seyirci değil Pereira idi.
HER MAÇI FİNAL GİBİ OYNARSA HEDEFE ULAŞIR!
SORU: Trabzonspor; F.Bahçe'ye 10, G.Saray'a12, Beşiktaş'a 13 puan fark attı. Bordo-mavililer ileİstanbul'un 3 büyüğü arasındaki makas kapanır mı?
ÖMER ÜRÜNDÜL: Sezon başında Trabzonspor'un birnumaralı şampiyon adayı olduğunu söyledim. Bunun iki nedenivardı… Birincisi; Trabzonspor iyi bir kadro kurdu, Avcı işeısındı. İkinci nedeni de Avrupa takımlarıyla bizim takımlarımızınfizik güçleri arasında büyük mesafe oluştu. O yüzden bizimtakımlarımız Avrupa kupalarına katıldıklarında ligde ağır yaralaralıyorlar. Trabzonspor ise haftada bir maç oynadığındanfizik açıdan diri kalıyor. Trabzonspor bana göreelindeki bu büyük avantajı yaşıyor.
LİGİ DÜŞÜNMEK BÜYÜK ŞANS
LEVENT TÜZEMEN: Gizli bir el lige elini sokmaz, hakemler de ligi dizayn etmeye çalışmazlarsa üç puanlı sistemde fark kapanır. Çünküligin ikinci yarısına kulüpler, eksik olanbölgelerine transfer yaparak başlayacaklar. Trabzonspor, iyi oynamamasına rağmen kazanmayı sürdürüyor. Avcı'nın sadece ligi düşünmesibüyük bir şans. Beşiktaş lige dönecek, G.Saray ile F.Bahçe'nin Avrupa'da kalıp kalmayacakları son iki maçta belirlenecek. Ancak hakemler sonuçlara etki eden hatalar yapıyor, özellikle VAR'dakiler bazen 3 maymun gibi hareket ediyorlar, bazen de adam gibi karar veriyorlar. Derbide faulü ve penaltıyıG.Saray adına görmeyen YaşarKemal Uğurlu, G.Saray'ın golünü iptalettirmesini biliyor.
GÜRCAN BİLGİÇ: Hepsinin önünde daha uzun bir yol var. 25 maç oynanacak,kış şartları başlayacak. AyrıcaHatayspor ve Konyaspor'un da ciddiatakları var. Yani şampiyonluk hesabını 6 takımla konuşmamız gerek. Hamsik ve Bakasetas olmadan kazanması Trabzon için önemliydi ama kendi sahasında yaptı bunu. Önemli oyuncuları eksildiğinde oyun olarak da geriliyorlar, puan kaybederler. F.Bahçe sistemini değiştirdi, gerçekgücünü buldu, yolu açık. Beşiktaş ve G.Saray ise ciddi krizdeler. Onların toparlanması için radikal hareketler yapılması gerekiyor. Çünkü sonucusadece bireysel performansla almaya başladılar.Bugüne kadar da düzeltemediler.Yarışa katılmaları biraz zor gözüküyor.
TRABZON ÇOK AVANTAJLI
FATİH DOĞAN: Trabzon, avantaj yakaladı. Ancak daha önemlisi şampiyonluktaki kararlılığını gösterdi. Fakat lig uzun bir maraton. 3 puanlı sistemde üst üste alacağınız 3 maç ya da kaybedeceğiniz 3 maç sizi puan cetvelinde farklı yerlere sürükleyebiliyor. Örnek mi? Beşiktaş'ındüşüşü, Başakşehir'in onun üzerineçıkması gibi. Burada Trabzonspor'un farkı koruması, hatta açması için sezon sonuna kadar aynı ciddiyette olmalı.
G.SARAY LİGDE MEHTER TAKIMI GİBİ
SORU: G.Saray'da FatihTerim de eleştiriliyor. Sarıkırmızılılardabundan sonraneler olabilir?
LEVENT TÜZEMEN: Avrupa'da yükselen G.Saray'ın ligde mehter takımına benzemesine çok şaşırıyorum. Avrupa'da oynanan oyun sistemiyle ligde oynamak ayıp mı oluyor? Rakiplerine Avrupa'dapozisyon vermeyen, dengeli,akıllı, coşkulu oynayanG.Saray, lige dönünce nedendağılıyor? Terim, sezon başında G.Saray'ın geleceği ile ilgili bir sistem bırakmak istediklerini söyledi. Her hocanın farklı bir oyun anlayışı var. G.Saray camiası, Terim'den sistem bırakmasını değil maç kazanan sistemi sahaya sürmesini istiyor. Dolayısıyla Terim,Avrupa'daki anlayışı lige taşıyamazsasorgulanır. Kaldı ki transfer mühendisliğinin etkili olmadığını görüyoruz. Morutan, Cicaldau transferleri geçmişteki Bratu, Petre, Tamas transferlerine benziyor. Pozisyon bilgileri zayıf Berkan-Taylan ikilisiyle oynamak G.Saray'a zarar veriyor. Terim, Halil konusunda da ısrar edecekse yanına ikinci santrforu monte etmeli.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Terim'in kredisi çok büyük. Eğer Avrupa Ligi'nde gruptan çıkarsa sular durulur.
ŞAPKADAN TAVŞAN ÇIKARACAK OYUNCUSU YOK!
GÜRCAN BİLGİÇ: Sezon başı da söyledim; Fatih hoca ilk defa yıldızı olmayan bir takımla lige başladı. İşler kötüye gittiğinde şapkadan tavşan çıkaracak oyuncuları yok. Bu da demektir ki teknik adamın bir şeyler bulması lazım. Şu ana kadar oyun olarak yeterli değiller. Topu rakibe bırakıp kontratak deniyorlar. 3 büyük maçta da öne geçmelerine rağmen kazanamadılar. ArtıkMuslera da devreyegiremiyor. Sanırım bu yılı kayıp olarak ilan edecekler. Fatih hoca G.Saray'ın özel bir figürü, her zaman tartışılır ama hiçbir zaman vazgeçilmez. Eğer yollar ayrılacaksa bunun kararını yönetim veya taraftar değil Fatih hoca verecektir.
TERİM TARTIŞILMAZ!
FATİH DOĞAN: Hem taraftar hem de camia nezdinde Terim'in kredisi yüksek. Bir de Avrupa'da gruptan çıkma hedefi var. G.Saray sezon başında'Gençleşiyoruz, yapılanıyoruz,3 yıl zaman verin' stratejisiyleyola çıktığı için Fatih hocanınçok fazla eleştirileceğiniya da tartışılacağını düşünmüyorum. Ama şu da bir gerçek ki iki yıldır Fatih Terim ile şampiyon olamayan G.Saray, üçüncü yılında da şampiyonluğa ulaşamazsa o zaman sesler yükselmeye başlar.