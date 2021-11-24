Efsane dokunuş!

Birisi G.Saray, diğeri F.Bahçe’nin unutulmaz isimlerinden... Alanyaspor Korkmaz, Başakşehir de Belözoğlu ile müthiş bir ivme yakalayarak zirve yarışına renk getirdi
Teknik direktör Çağdaş Atan'ın yerine göreve gelirken Aytemiz Alanyaspor'u 13. sırada devralan Bülent Korkmaz değişiklik sonrası müthiş bir başarıya imza attı. Akdeniz ekibi, Korkmaz'labirlikte 10 haftada 6 galibiyet 3 beraberlikve 1 mağlubiyet ile 21 puanı hanesineyazdırıp zirve yarışına ortak oldu. Turuncu-yeşilli takım, bu süreçte tek yenilgisini Çaykur Rizespor'dan aldı. Ayrıca Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı mağlup edip Trabzonspor'la da berabere kalarak yarışa ayar verdi.
BELÖZOĞLU'DAN 5 MAÇTA 15 PUAN
Bülent Korkmaz'ın Alanya'sı maç başı 2.10 puan ortalaması yakaladı. Başakşehir'de Aykut Kocaman'ın gidişi sonrası yerine gelen Emre Belözoğlu da turuncu-lacivertlileri adeta şaha kaldırdı. Göreve geldiğinde6 puanla düşme hattında olan Başakşehir ile5'te 5 yapan 40 yaşındaki teknik adam, 3 puan ortalamasıyakalarken takımını 7. sıraya kadar taşıdı.