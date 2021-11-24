Fatih Terim’e ağır ceza yolda

Türkiye Futbol Federasyonu, dün PFDK sevklerini açıkladı. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ikinci sarıdan kırmızıkart gören ve talimatlara uymayıpson düdüğün ardındansoyunma odasına gittiğiraporlara yazılan teknik direktör Fatih Terim de disipline verildi. 1 maç kart cezası alacağı için Malatya deplasmanında takımın başında olmayacak İmparator'un, "hakaret" gerekçesiyle 41. maddeden, "tedbire uymaması" sebebiyle de 50. maddeden tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği duyuruldu. Futbol Disiplin Talimatı'nda, 41.maddenin içeriğinde 3 ila 7 maçarası ceza verilebileceği belirtilirken, 50. maddede de 4 ila 12 karşılaşmaceza çıkabileceği yazıyor. Ayrıca Galatasaray Başkanı Burak Elmas da Fenerbahçe derbisindeki "hakareti" gerekçesiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Şimdi gözler PFDK'nın vereceği kararlara çevrildi.