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Giriş Tarihi: 24.11.2021 07:01

Fatih Terim'e ağır ceza yolda

SPOR SERVİSİ
Fatih Terim’e ağır ceza yolda

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören "hakaret" gerekçesiyle 41. maddeden, "tedbire uymaması" sebebiyle de 50. maddeden tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği duyuruldu. Futbol Disiplin Talimatı'nda, 41. maddenin içeriğinde 3 ila 7 maç arası ceza verilebileceği belirtilirken, 50. maddede de 4 ila 12 karşılaşma ceza çıkabileceği yazıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, dün PFDK sevklerini açıkladı. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ikinci sarıdan kırmızı kart gören ve talimatlara uymayıp son düdüğün ardından soyunma odasına gittiği raporlara yazılan teknik direktör Fatih Terim de disipline verildi.

1 maç kart cezası alacağı için Malatya deplasmanında takımın başında olmayacak İmparator'un, "hakaret" gerekçesiyle 41. maddeden, "tedbire uymaması" sebebiyle de 50. maddeden tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği duyuruldu.

Futbol Disiplin Talimatı'nda, 41. maddenin içeriğinde 3 ila 7 maç arası ceza verilebileceği belirtilirken, 50. maddede de 4 ila 12 karşılaşma ceza çıkabileceği yazıyor.

Ayrıca Galatasaray Başkanı Burak Elmas da Fenerbahçe derbisindeki "hakareti" gerekçesiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Şimdi gözler PFDK'nın vereceği kararlara çevrildi.

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Fatih Terim'e ağır ceza yolda
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