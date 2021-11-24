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Giriş Tarihi: 24.11.2021

Geçen sezon da böyleydi!

Geçen sezon da böyleydi!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, futbolcular ve teknik heyetle görüştü. Başkan, “Biz Beşiktaş’ız, ayağa kalkmasını biliriz. Geçtiğimiz sezon da benzer durum yaşadık ama şampiyon olduk” dedi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, dün Ajax maçı öncesi yapılan son antrenmanı ziyaret etti. Çalışma öncesinde hem teknik heyetle hem de futbolcularla toplantı yapan Başkan Çebi, desteklerini birinci ağızdan iletti. Çebi'nin, "Biz Beşiktaş'ız, ayağa kalkmasını biliriz. Hepinizin arkasındayım. Kötü sonuçlar aldık ama futbolun içerisinde bunlar var. Kolay bir iş yapmıyorsunuz. Geçtiğimiz sezon da benzer bir durum yaşadık ancak en iyi şekilde toparladınız ve iki şampiyonluk kazandınız. Bizim size inancımız ve güvenimiz var. Her zaman yanınızdayız" dediği ifade edildi.

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Geçen sezon da böyleydi!
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