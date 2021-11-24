Günlük korona tablosu - 24 Kasım vaka sayısı verileri: Bugün Türkiye’de corona virüs vaka sayısı kaç oldu, son durum ne?

Ülkemizde salgında son duruma ilişkin tüm detayların duyurulduğu günlük korona tablosu bugün de akşam saatlerine doğru binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan tabloyla beraber Türkiye corona virüs vaka sayısı da belli oluyor. Geçtiğimiz gün son 24 saat içerisinde tespit edilen pozitif hastalar bir önceki güne göre artış göstermişti. Hal böyleyken "24 Kasım 2021 Günlük korona tablosu ile bugün Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan günlük korona tablosu ve vaka sayısına ilişkin son durum…
208 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Türkiye'de son 24 saatte 365 bin 412 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 170 kişinin testi pozitif çıktı, 208 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 29 bin 353 kişi ise iyileşti.
En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 80,79 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 90,37 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 119 milyon 602 bin 103'e yükseldi.
BAKAN KOCA TEDBİRLERİ HATIRLATTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Covid-19 solunum yoluyla bulaşan bir hastalık. Çoğu kere farkında bile olmadan yüzümüze dokunmamız virüsün bulaşma ihtimalini artıyor. Temas ettiğimiz yüzeylerde virüs olabileceği için ellerimizi sık sık yıkamalıyız. Maskenin bu açıdan da koruma sağladığını ise unutmamalıyız." dedi.
23 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU:
22 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Türkiye'de 23 Kasım'da 361 bin 5 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 24 bin 856 olurken, vefat sayısı 193 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise 28 bin 935 oldu. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 80,70 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 90,33 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 119 milyon 473 bin 872'e yükseldi.
2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 84,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.
EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 55,9 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.
BAKAN KOCA'DAN İKİ KRİTİK UYARI
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, "Covid-19 salgınının doğrudan halk sağlığını tehdit eden sonuçlarını 20 aydır yaşıyoruz. Salgın bununla kalmıyor, bütün ülkelerde hayatın tüm alanlarını zayıf düşürüyor. Aşı ve tedbir, başta sağlığımız olmak üzere hayat kalitelerimizin savunulması demektir. Aşınızı zamanında olun." ifadelerini kullandı.
İşte 22 Kasım verileri:
21 KASIM KOVİD-19 TABLOSU
Türkiye'de 21 Kasım'da 350 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 177 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 34 bin 290 kişi iyileşti.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,61, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,28 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 119 milyon 327 bin 719 doza yükseldi.
BAKAN KOCA'DAN UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "İlk doz aşılanmada kısa sürede başarı elde ettiği halde, ikinci doz oranı %65'in altında kalan 8, %80'in altında kalan 59 ilimiz var.