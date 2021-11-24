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Giriş Tarihi: 24.11.2021

‘Herkesin yeri dolar’

‘Herkesin yeri dolar’
Medipol Başakşehir'le ligde 5 maçta 5 galibiyet alan teknik direktör Emre Belözoğlu, beIN SPORTS'a konuştu: "Çalışmış olduğum bütün teknik adamların bana katkısı oldu. En çok futbolcu olmayı sevdim ama teknik adamlıktan da keyif alıyorum. Şu anki kafamı 20 yaşına getirebilseydim, çok daha başka bir kariyerim olabilirdi. Visca ülke futbolunun son 10 senesine damga vurmuş 3-4 futbolcudan bir tanesi. Veliahtım olmasını hiç istemem, bu kelime de doğru değil. Herkesin yeri dolar, benim de yerim doldu."

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‘Herkesin yeri dolar’
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