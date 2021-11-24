TRT1 ekranlarında yayınlanacak olan Hıçkırık filmi konusu ve oyuncuları ile dikkat çekiyor. Bu akşam ekrana gelecek olan filmde Naina Mathur (rani), sürekli tıkanıklık, kekemelik yaşadığı Tourette sendromunda bir hastalığı vardır. Peki Hıçkırık filmi konusu ne? Hıçkırık filmi oyuncuları kim?

HIÇKIRIK FİLMİ KONUSU NE?

Naina Mathur (rani), sürekli tıkanıklık, kekemelik yaşadığı Tourette sendromunda bir hastalığı vardır. ilerde bir öğretmen olmak istemektedir ancak çevresindeki insanlar, rahatsızlığı nedeniyle başka meslek seçmeleri gerektiğini söylemektedir. Sonunda bir okulda öğretmen olarak iş bulur ancak kendini ispatlamak için birçok zorlukla karşı karşıya kalmaktadır.

HIÇKIRIK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Rani Mukherjee

Supriya Pilgaonkar

Asif Basra