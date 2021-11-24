Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kuruluş Osman 72. Yeni bölüm izle! 24 Kasım 2021 Atv canlı yayın ile Kuruluş Osman son bölüm tamamı kesintisiz izle!
Giriş Tarihi: 24.11.2021 19:32

Kuruluş Osman 72. Yeni bölüm izle! 24 Kasım 2021 Atv canlı yayın ile Kuruluş Osman son bölüm tamamı kesintisiz izle!

Kuruluş Osman 72. Yeni bölüm izle! 24 Kasım 2021 Atv canlı yayın ile Kuruluş Osman son bölüm tamamı kesintisiz izle!

Atv’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 72. Yeni bölüm izle ekranı ile akşam saatleriyle beraber gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz bölümde obadaki çocuklar kaçırılmış ve Osman Bey çocukları kurtarmak için kaleye sızmıştı. Çocukların akıbeti bu akşam yayınlanan bölümle belli olacak. Öte yandan Kuruluş Osman 72. Yeni bölüm izle ekranı ile dizinin takipçileri yapımı internet aracılığı ile takip edebiliyor. İşte Atv canlı yayın ile Kuruluş Osman izle ekranı ve tüm detaylar...

(Atv canlı) Kuruluş Osman yeni bölüm izle... Dizide bu hafta Alpler Türk çocuklarını kurtarmak için kaleye sızarak bir operasyon gerçekleştirecektir. Turgut Bey, Tekfur Rotagus tarafından büyük bir tehlike altında olurken öte yandan Türk çocukların kurtulup kurtulmayacağı merak ediliyor. Bu noktada Atv canlı yayın ile Kuruluş Osman izle ekranı üzerinden diziyi internet aracılığı ile de naklen takip edilebiliyor. İşte 24 Kasım Kuruluş Osman dizisi izle seçeneği ve yapıma dair detaylar...

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE!

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi bu akşam izleyenleri ile buluşuyor. Çarşamba akşamları yayınlanan dizi her hafta zirvedeki başarısını koruyor. Kuruluş Osman canlı izle linki aşağıda yer alırken son bölüm izle linki aşağıda yer alıyor.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

KAYI OBASI'NA AĞIR DARBE

Osman Bey'in Nikea'da zehirlenmesi ve eş zamanlı olarak Kayı Obası'na düzenlenen saldırı, Kayıların ciddi bir darbe almasına yol açar. Nikola'nın zehirli tuzağını zekice bir hamleyle bertaraf eden Osman Bey, saldırının hesabını sormak için önce Tekfur Rogatus'un karşısına dikilir!

OSMAN BEY VE TURGUT BEY KARŞI KARŞIYA

Suikastçı Julia'nın Gonca Hatun'u şehit etmesi ise Boran Alp başta herkesin yüreğine ateş düşürür. Osman Bey ve Kayı Obası'na karşı düzenledikleri saldırılarla güvenleri artan tekfurlar, eğitim gören Kayı çocuklarını kaçırarak Söğüt'ü hedefine koyar. Osman Bey ise bütün bu olanlara karşı hamlesini sabırla hazırlarken karşısında Turgut Bey'i bulur.

OSMAN BEY FAİLLERİ BULABİLECEK Mİ?

Osman Bey, Nikea'daki zehirli tuzaktan nasıl kurtulacak? Obaya düzenlenen saldırıya hazırlıksız yakalanan Kayılar ölümcül suikastı nasıl savuşturacak? Bala Hatun, Orhan'ı koruyabilecek mi? Osman Bey Kayı Obası ve Nikea saldırılarının faillerini bulabilecek mi? Gonca Hatun'un ölümü Boran Alp'i nasıl etkileyecek? Tekfurlar Söğüt'ü ele geçirmek için nasıl bir tuzak kuracak? Osman Bey tekfurların kaçırdığı öğrencileri geri almak için ne yapacak?

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Kuruluş Osman 72. Yeni bölüm izle! 24 Kasım 2021 Atv canlı yayın ile Kuruluş Osman son bölüm tamamı kesintisiz izle!
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