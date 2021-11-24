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Giriş Tarihi: 24.11.2021 07:31 Son Güncelleme: 24.11.2021 07:31

Masumlar Apartmanı son bölüm izle! TRT1 ile 23 Kasım 2021 Masumlar Apartmanı 47. yeni bölüm kesintisiz izle!

Masumlar Apartmanı son bölüm izle! TRT1 ile 23 Kasım 2021 Masumlar Apartmanı 47. yeni bölüm kesintisiz izle!

Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanından esinlenilen ve sınırların dışındaki konusuyla ilgi gören Masumlar Apartmanı yeni bölümde Han, Ceylan'la karşılaşmanın etkisiyle altüst olmuşken gelen bir telefon onu gerçeklere döndürür. Yeni bir kriz sayesinde Ceylan'dan kurtulduğunu düşünür ancak işler beklediği gibi gitmez. Yapımı internet aracılığı ile takip eden binlerce kişi Masumlar Apartmanı 47. Yeni bölüm izle ekranını araştırmasına çıktı. İşte TRT1 ile Masumlar apartmanı son bölüm izle ekranı ve tüm detaylar...

TRT1 ekranlarının dikkat çeken yapımı yeni sezona bu akşam merhaba derken diziseverler Masumlar Apartmanı yeni bölüm izle ekranı araştırmasına çıktı. Ceylan'nın ani gelişi sonrası Han alt üst olmuştur. Dizide bu hafta da hiç beklenmedik gelişmeler yaşanacak. Bu noktada yapımın yeni bölümünü internet aracılığı ile izlemek isteyenler Masumlar Apartmanı 47. son bölüm izle ekranını gündeme taşıdı. İşte TRT1 ile Masumlar apartmanı 47. Yeni bölüm izle ekranı ve yeni sezona dair tüm detaylar...

Masumlar Apartmanı son bölüm izle! Masumlar Apartmanı 47.bölüm tamamı izle

Son bölüm izlemek için aşağıdaki linke gidiniz...

https://www.trtizle.com/diziler/masumlar-apartmani

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Han, Ceylan'la karşılaşmanın etkisiyle altüst olmuşken gelen bir telefon onu gerçeklere döndürür. Yeni bir kriz sayesinde Ceylan'dan kurtulduğunu düşünür ancak işler beklediği gibi gitmez. Safiye, sokakta yapayalnız kalmanın dehşeti içindedir. Sonunda hiç beklemediği, tanıdık bir yüz yardımına yetişir. Safiye, Han'ın itirazlarına rağmen Ceylan'ı kahveye eve çağırır ve aklındakileri konuşur. Esat, Gülben ve Esra, Ceylan'ın sergisini gezerler. Safiye, Naci'yle arasına mesafe koymaya karar vermişken yaşanan bir gelişme, bu kararı uygulamasını engeller ve Safiye gecenin bir vakti kendini hiç beklemediği bir yerde bulur. Han ise olayların akışını değiştirecek bir adım atar.

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Masumlar Apartmanı son bölüm izle! TRT1 ile 23 Kasım 2021 Masumlar Apartmanı 47. yeni bölüm kesintisiz izle!
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