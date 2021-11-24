Mavi Dil Hastalığı nedir, belirtileri nelerdir ve insana bulaşır mı? Mavi Dil Hastalığı tedavisi var mı?

MAVİ DİL HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Hastalık yazın yağmurlu mevsimlerde, geceleri alçak ve rutubetli yerlerde meydana gelir. Virüs sığırların kanında 14 hafta kadar etkili olabilir Akut olaylarda ilk semptom, enfeksiyonu takiben 7 gün sonra görülmeye başlar. Belirtileri:

Aniden 40-42 o C ye varan ateş,

Ateşin başlamasından hemen sonra görülen dudak emme hareketleri,

Dil ve dudak ödemleri dilde mavileşme,

Önce sulu sonra irinli burun akıntısı,

Ağızda ve burun girişinde ülser ve kabuklu yaralar, bunun sonucu solunum güçlüğü ve yem alınımının durması,

Ağızdaki ve burundaki yaraların iyileşmesinden sonra ayakta tırnak aralarında yaralar,

Deride kırmızılıklar, yapağıda kırılma dökülme ,

Genç hayvanlarda ishal ve bulguların görülmeye başlanmasından 2-8 gün sonra ölüm.

Bazı durumlarda ölüm çok daha uzun zaman sonra görülebilir. Kuzularda ölüm oranı % 95'e varabilir.

Sığırlarda benzer belirtiler görülmekle birlikte belirtiler çok daha hafiftir, bazen fark edilmeyebilir. Ancak gebe ineklerde AH sendromu denilen anomalili buzağı doğumları ve ölü doğumlar da görülebilir.

Enfeksiyona bağlı olarak süt veriminde hızla bir azalma görülebilir. Doğan buzağılarında anomaliler şekillenebilmektedir. Sığırlarda belli bir zaman içerisinde iyileşmeler olduğu bildirilmektedir.