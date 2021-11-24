Müge Anlı canlı izle 24 Kasım Çarşamba: ATV canlı yayın ekranı ile bugünkü Müge Anlı son bölüm canlı izle

15 yaş küçük türkücü sevgilisine iki evinin parasını kaptırdı.

Safiye Hanım, kaç kişinin kendisini aradığını, Cüneyt bizi dolandırdı dediklerini, 1 yılda kendisinin tüm malını verdiğini, evli de olmadıklarını söyledi.

Bağ evindeki cinayette katil kim?

Ayşe Hanım, oğlunun Celal Bey'e "Seninle başka şekilde yüzleşeceğiz" dediğini, hatta Celal Bey'in eşini de birkaç defa içmeye çağırdığını, eşinin gitmediğini dile getirdi. Celal Bey bunların kurgu olduğunu iddia edip Hüseyin Bey'i eşinden ötürü kıskanıp öldürdü durumu olmadığını, kendisinden önce de zaten Hüseyin Bey'in başka evli kadına aynı şeyi yaptığını iddia etti.