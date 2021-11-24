Müge Anlı canlı izle 24 Kasım Çarşamba: ATV canlı yayın ekranı ile bugünkü Müge Anlı son bölüm canlı izle

Müge Anlı son bölüm canlı izle ekranı, reyting rekorları kıran programı canlı izlemek isteyenler tarafından araştırılıyor. Program, geçtiğimiz günlerde Yörük kızı Müslüme'nin ölümü, bağ evi cinayeti ve türkücü sevgili olayı gündeme geldi. Bugün de kayıpların ve faili meçhul cinayetlerin konuşulacağı program ATV canlı yayın ekranı ile takip ediliyor. İşte 24 Kasım Çarşamba Müge Anlı canlı izle ekranı ve linki!
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MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.
23 Kasım 2021 bugünkü Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm canlı izle ekranı!
MÜGE ANLI SON BÖLÜM ÖZETİ
2,5 yaşındaki Yörük Kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile serbest kaldı.
Müge Anlı konuyu hatırlatarak aile fertlerinin de sorgularının dün akşam saatlerine kadar devam ettiğini, sonra aile üyelerinin savcı karşısında ifade verdiğini, 8 saat sürdüğünü, 7 kişinin serbest bırakıldığını, dede Hasan Yağal'ın ise tutuklanarak cezaevine gönderildiğini açıkladı.
İstanbul'da kayıplara karışan Adem Ocak'lı 20 gün sonra canlı yayında...
Adem Bey stüdyoya geldi. Müge Anlı, dün herkesin Adem Bey'i aradığından söz ederken Adem Bey ilgi ve alakasından dolayı Müge Anlı'ya teşekkür ederek dün yayını gördükten sonra ailesini aradığını, zaten biri buraya çıkmışsa aradığı kişi ölmemişse Müge Anlı'nın bulmama gibi bir durumu olmayacağını vurguladı.
15 yaş küçük türkücü sevgilisine iki evinin parasını kaptırdı.
Safiye Hanım, kaç kişinin kendisini aradığını, Cüneyt bizi dolandırdı dediklerini, 1 yılda kendisinin tüm malını verdiğini, evli de olmadıklarını söyledi.
Bağ evindeki cinayette katil kim?
Ayşe Hanım, oğlunun Celal Bey'e "Seninle başka şekilde yüzleşeceğiz" dediğini, hatta Celal Bey'in eşini de birkaç defa içmeye çağırdığını, eşinin gitmediğini dile getirdi. Celal Bey bunların kurgu olduğunu iddia edip Hüseyin Bey'i eşinden ötürü kıskanıp öldürdü durumu olmadığını, kendisinden önce de zaten Hüseyin Bey'in başka evli kadına aynı şeyi yaptığını iddia etti.