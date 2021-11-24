24 Kasım Öğretmenler Günü için hediyelerini hazırlayan öğrenciler ve veliler MEB tarafından yapılan son açıklama üzerine Öğretmenler Günü hediyesi almak yasak mı, yasaklandı mı sorularına yanıt arıyor. Milyonlarca kişinin merak ettiği bu soru, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamayla yanıt buldu. İşte, öğrenci ve öğretmenlerin mağduriyet yaşamaması adına Öğretmenler Günü hediye yasağı var mı sorusunun yanıtı!

ÖĞRETMENLER GÜNÜ HEDİYESİ YASAK MI?

Öğrenciler ve veliler tarafından araştırılan "Öğretmenler Günü hediyesi yasak mı?" sorusu Milli Eğitim Bakan Yardımcılarından Petek Aşkar tarafından yayınlanan uyarı yazısıyla yanıt buldu. İşte o yazıya ilişkin detaylar;