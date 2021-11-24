Salı reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu sorusu televizyon dizilerini takip eden pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Dün akşam yayınlanan Destan, Sana Söz, Masumlar Apartmanı, Yalancı, MasterChef Türkiye gibi iddialı yapımlar arasında kimin birinci olduğu merak ediliyor. ATV'nin reyting rekorları kırmaya aday yeni tarih dizisi Destan'ın ilk bölüm karnesi de merak ediliyor. İşte 23 Kasım 2021 Salı reyting sonuçları ile son dakika dünün reyting sıralaması!
DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
23 Kasım Salı reyting sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar saat 10:30-11:00 arası açıklanacak ve haberimizde yerini alacak.
GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?
16 Kasım 2021 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.
Total izleyici grubunda birinciliği Karadağ-Türkiye 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Karşılaşması, ikinciliği Masumlar Apartmanı, üçüncülüğü ise Esra Erol'da aldı.
AB Grubunda ise birinci sırada Karadağ-Türkiye 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Karşılaşması, ikinci sırada Masumlar Apartmanı, üçüncü sırada ise Evlilik Hakkında Her Şey yer aldı.
20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Karadağ-Türkiye 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Karşılaşması, ikinci sırada Masumlar Apartmanı, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.