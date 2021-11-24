Salı reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu sorusu televizyon dizilerini takip eden pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Dün akşam yayınlanan Destan, Sana Söz, Masumlar Apartmanı, Yalancı, MasterChef Türkiye gibi iddialı yapımlar arasında kimin birinci olduğu merak ediliyor. ATV'nin reyting rekorları kırmaya aday yeni tarih dizisi Destan'ın ilk bölüm karnesi de merak ediliyor. İşte 23 Kasım 2021 Salı reyting sonuçları ile son dakika dünün reyting sıralaması!

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

23 Kasım Salı reyting sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar saat 10:30-11:00 arası açıklanacak ve haberimizde yerini alacak.