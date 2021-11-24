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Giriş Tarihi: 25.11.2021 06:51

Reyting sonuçları açıklandı mı? Sadakatsiz, Kuruluş Osman 24 Kasım 2021 Çarşamba reyting sonuçları ile kim birinci oldu?

Reyting sonuçları açıklandı mı? Sadakatsiz, Kuruluş Osman 24 Kasım 2021 Çarşamba reyting sonuçları ile kim birinci oldu?

Televizyon dizilerini yakından takip edenler reyting sonuçları ile birinci olan yapımı merak ediyor. Dün akşam Kanal D’de Sadakatsiz, ATV’de Kuruluş Osman, Star TV’de Ada Masalı yayınlandı. Dizi, film ve programların sona ermesinin ardından 24 Kasım reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken dünün Total, AB, ABC1 sıralaması saat 10.30- 11.00 arası açıklanacak. İşte 24 Kasım 2021 reyting sonuçları ve birinci olan yapım…

Reyting sonuçları için kıyasıya mücadele dün akşamda devam etti. Sadakatsiz, Kuruluş Osman dizileri Çarşamba gecesine damgasını vurdu. Yapımcıları için kırmızı bir çizgi olan reyting sonuçları dizilerin ve programların kaderini belirliyor. Geçen hafta Kuruluş Osman zirvedeki yerini kimseye kaptırmamıştı. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? Sadakatsiz, Kuruluş Osman 24 Kasım 2021 Çarşamba reyting sonuçları ile kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları ile 24 Kasım Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli olmadı. Açıklanınca haberimizdeki yerini alacaktır.

17 KASIM GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

17 Kasım 2021 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Sadakatsiz, üçüncülüğü ise Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Sadakatsiz, üçüncü sırada ise Sadakatsiz (ÖZET) yer aldı.

10 KASIM REYTİNG SONUÇLARI

10 Kasım 2021 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Sadakatsiz, üçüncülüğü ise Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Sadakatsiz, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada ise Sadakatsiz (ÖZET) yer aldı.

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Reyting sonuçları açıklandı mı? Sadakatsiz, Kuruluş Osman 24 Kasım 2021 Çarşamba reyting sonuçları ile kim birinci oldu?
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