Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Şans Topu 24 Kasım 2021 çekiliş sonuçları son dakika MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı! Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 24.11.2021 19:38 Son Güncelleme: 24.11.2021 19:39

Şans Topu 24 Kasım 2021 çekiliş sonuçları son dakika MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı! Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Şans Topu 24 Kasım 2021 çekiliş sonuçları son dakika MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı! Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Şans Topu çekiliş sonuçları için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Milli Piyango tarafından bu akşam düzenlenecek olan çekilişte ikramiyeyi kazanma hayali kuran binlerce kişi biletlerini doldurdu. Bu noktada "24 Kasım 2021 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Çekilişin bu akşam 20.00'da MPİ Tv'de naklen yayınlanacağı biliniyor. İşte Milli Piyango Şans Topu sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

Milli Piyango tarafından bu akşam düzenlenecek olan Şans Topu çekiliş sonuçları merakla beklenirken ikramiyeyi kazanma hayali kuran vatandaşlar biletlerini online sistemden ve bayilerden doldurdu. Öte yandan "24 Kasım 2021 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" soruları çekiliş saatinin yaklaşmasıyla gündeme taşındı. Haftanın 2 günü gerçekleşen çekilişin bu akşam 20.00'da MPİ Tv'de naklen yayınlanacağı biliniyor. İşte Milli Piyango MPİ 24 Kasım Şans Topu sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

Şans topu sonuçları 20.00'daki çekilişin ardından açıklanacak. Aşağıda yer alan linkler üzerinden bilet sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirisiniz...


ŞANS TOPU BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...
ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | TIKLAYINIZ
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.



Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

SEN SEÇ!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Şans Topu 24 Kasım 2021 çekiliş sonuçları son dakika MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı! Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
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