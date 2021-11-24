Son dakika: Derbi sonrası ilk kez konuşan Fatih Terim’den ezber bozan sözler! ’100 yıldır birbirimizle oynuyoruz ama...’

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'ndeki kritik Marsilya maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. 'Fenerbahçe derbisi sonrası o maç hakkında konuşmamı bekliyorsunuz biliyorum ama derbi heyecanları, yabancı kuralı veya hakem hataları gibi yaratılan illüzyonlardan kurtulmamız lazım. 100 yıldır birbirimizle oynuyoruz, yeniyoruz, yeniliyoruz...' dedi. Terim ayrıca, Burak Elmas'ın vizyonuna güvendiğini belirtti.
SON DAKİKA: FATİH TERİM DERBİ SONRASI İLK KEZ KONUŞTU!
'Pazar günü oynanan derbi maçıyla ilgili yorum yapmamı beklediğinizi biliyorum. Derbi heyecanları, yabancı kuralı veya hakem hataları gibi yaratılan illüzyonlardan kurtulmamız lazım. 100 yıldır birbirimizle oynuyoruz, yeniyoruz, yeniliyoruz...
Galatasaray'ın lider olduğu, Rusya'dan gelecek habere göre gruptan çıkacağı bir ortamda bu tip illüzyonlarla uğraşacak vaktimiz yok. Marsilya maçının önüne herhangi bir şey geçirmek istemiyoruz.
Fenerbahçe'ye yenildiğimiz için üzüldük elbette ama bizim için Marsilya maçı daha önemli. Birinin telafisi var ama diğerinin telafisi yok. Yüzlerce maç oynadım, kazandım... Çok lig şampiyonlukları gördüm. Yaşadığım şampiyonluklar daha çok.
Bu yeni yapılanma döneminde bir şampiyonluktan daha önemli işlerim var bu süreçte. Bugün borç içinde olan kulübün kurtulması için çalışıyoruz. Başkanımız da beni bu yönde motive etti.
Genç, oynadıkça gelişerek, ileride transfer olabilecek oyuncuların yanı sıra tecrübeli futbolcularla bir kadro kurduk. Zaman zaman gol kaçırıyorlar, hata yapıyorlar ama olsun. Daha çok gençler, zamanla olacak.
Çok gol pozisyonuna girip az gol atıyoruz, az pozisyon verip gol yiyoruz. Bunları rakamlar söylüyor. Bu çocuklar benim evlatlarım ve ben tüm sorumlulukları alıyorum.
Ne derbi, ne federasyon ne de yaşananlarla ilgili konuşmayacağım. Marsilya maçının önüne geçmesin hiçbir şey. Bu süreçle ilgili başkanımız ilgileniyor.
'BEN DE TERCİHLERİMDE YANLIŞ YAPABİLİRİM...'
Diagne, Mohamed, Halil bizim gol beklediğimiz oyuncularımız. Hepsine şans veriyoruz, atmaya başlarlarsa devam edecekler. Bazen ben de tercihlerimde başkalarına göre yanlış olabilirim. Hafta içi idmanda neler olduğunu biz biliyoruz. Mohamed ile ilgili daha zaman var.
Mohamed'le devam etme arzumuz var ama neler olacak bakacağız. Golcülerimiz atmaya başlarlarsa çok başka yerlerde olabilirdik. İnanıyorum ki atacaklar.
Sahaya çıktığımız her 11 bizim için idealdir. Marsilya takımının çok güçlü olduğunu orada gördük. Merkezi iyi kapatıp iyi savunma yapmıştık. Onlara fazla pozisyon vermemiştik. Yarın kontrolü elimize almalıyız. Marsilya çok zor takım, sert geçecek...
Genç oyuncularımızın milli takıma gitmesinden mutlu oluyorum. Galatasaray'a transfer; düzenli forma şansı, milli takıma seçilmek ve Avrupa'ya transfer gibi görünüyor. Genç oyuncularımızın gelişimine baktığımız zaman sistemin doğru işlediğini görüyoruz.
FATİH TERİM'DEN GALATASARAY TARAFTARINA TEŞEKKÜR!
Kaybederken de alkışlanan bir takım... Bizim mottomuz buydu zaten. Fenerbahçe derbisinde de böyle oldu. Taraftar, 'Siz bu formanın hakkını verdiniz, sizi alkışlıyoruz.' dedi. Fenerbahçe maçında bunu yapıyorlarsa her maç yaparlar.
Taraftarın istediği bizde var, bizim istediğimiz taraftarda var. Aynı yerdeyiz, yarın da inşallah aynı destek olur. Onların desteği olmadan çok zor, hele ki kendi sahamızda.'