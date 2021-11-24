Son dakika: Derbi sonrası ilk kez konuşan Fatih Terim’den ezber bozan sözler! ’100 yıldır birbirimizle oynuyoruz ama...’

SON DAKİKA: FATİH TERİM DERBİ SONRASI İLK KEZ KONUŞTU!

'Pazar günü oynanan derbi maçıyla ilgili yorum yapmamı beklediğinizi biliyorum. Derbi heyecanları, yabancı kuralı veya hakem hataları gibi yaratılan illüzyonlardan kurtulmamız lazım. 100 yıldır birbirimizle oynuyoruz, yeniyoruz, yeniliyoruz...

Galatasaray'ın lider olduğu, Rusya'dan gelecek habere göre gruptan çıkacağı bir ortamda bu tip illüzyonlarla uğraşacak vaktimiz yok. Marsilya maçının önüne herhangi bir şey geçirmek istemiyoruz.

Fenerbahçe'ye yenildiğimiz için üzüldük elbette ama bizim için Marsilya maçı daha önemli. Birinin telafisi var ama diğerinin telafisi yok. Yüzlerce maç oynadım, kazandım... Çok lig şampiyonlukları gördüm. Yaşadığım şampiyonluklar daha çok.