ÖMER ÜRÜNDÜL: F.Bahçe'nin bugünkü tabloda ciddi bir kötü gidişi varken 52 bin kişi önünde G.Saray derbisini kazanması tabii çok büyük bir moral oldu. Ama ben her zaman şunu vurguluyorum; böyle önemli galibiyetler tabii ki camiaları sevindirir ama ilerisi için yine de 'Takım düzeldi mi? Daha iyi olacak mı?' sorularının cevabı için beklemek lazım. Örneğin; Olympiakos maçından sonraki Göztepe deplasmanında da kimse 'F.Bahçe bu maçı rahat kazanır' diyemez. Son derbiye baktığımızda F.Bahçeli futbolcular tüm hırslarını sahaya yansıttı. Ama maçın geneline baktığımızda çok daha net pozisyonlara giren G.Saray'dı. Bunlar da unutulmamalı.