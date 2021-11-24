Son dakika haberi... SABAH Spor yazarları Gürcan Bilgiç, Levent Tüzemen, Ömer Üründül ve Fatih Doğan, ligde arayı açan Trabzonspor'un performansını, derbiyi kazanan Fenerbahçe'nin son durumunu ve Galatasaray'da eleştirilen Fatih Terim'i masaya yatırdı. Usta isimlerden Levent Tüzemen, Vitor Pereira ve Mesut Özil'le ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...
- Trabzonspor; Fenerbahçe'ye 10, Galatasaray'a 12, Beşiktaş'a 13 puan fark attı. Bordo-Mavililer ile İstanbul'un 3 büyüğü arasındaki makas kapanır mı?
ÖMER ÜRÜNDÜL: Sezon başında Trabzonspor'un bir numaralı şampiyon adayı olduğunu söyledim. Bunun iki nedeni vardı… Birincisi; Trabzonspor iyi bir kadro kurdu, Avcı işe ısındı. İkinci nedeni de Avrupa takımlarıyla bizim takımlarımızın fizik güçleri arasında büyük mesafe oluştu. O yüzden bizim takımlarımız Avrupa kupalarına katıldıklarında ligde ağır yaralar alıyorlar. Trabzonspor ise haftada bir maç oynadığından fizik açıdan diri kalıyor. Trabzonspor bana göre elindeki bu büyük avantajı yaşıyor.
LİGİ DÜŞÜNMEK BÜYÜK ŞANS
LEVENT TÜZEMEN: Gizli bir el lige elini sokmaz, hakemler de ligi dizayn etmeye çalışmazlarsa üç puanlı sistemde fark kapanır. Çünkü ligin ikinci yarısına kulüpler, eksik olan bölgelerine transfer yaparak başlayacaklar. Trabzonspor, iyi oynamamasına rağmen kazanmayı sürdürüyor. Avcı'nın sadece ligi düşünmesi büyük bir şans. Beşiktaş lige dönecek, G.Saray ile F.Bahçe'nin Avrupa'da kalıp kalmayacakları son iki maçta belirlenecek. Ancak hakemler sonuçlara etki eden hatalar yapıyor, özellikle VAR'dakiler bazen 3 maymun gibi hareket ediyorlar, bazen de adam gibi karar veriyorlar. Derbide faulü ve penaltıyı G.Saray adına görmeyen Yaşar Kemal Uğurlu, G.Saray'ın golünü iptal ettirmesini biliyor.
GÜRCAN BİLGİÇ: Hepsinin önünde daha uzun bir yol var. 25 maç oynanacak, kış şartları başlayacak. Ayrıca Hatayspor ve Konyaspor'un da ciddi atakları var. Yani şampiyonluk hesabını 6 takımla konuşmamız gerek. Hamsik ve Bakasetas olmadan kazanması Trabzon için önemliydi ama kendi sahasında yaptı bunu. Önemli oyuncuları eksildiğinde oyun olarak da geriliyorlar, puan kaybederler. F.Bahçe sistemini değiştirdi, gerçek gücünü buldu, yolu açık. Beşiktaş ve G.Saray ise ciddi krizdeler. Onların toparlanması için radikal hareketler yapılması gerekiyor. Çünkü sonucu sadece bireysel performansla almaya başladılar. Bugüne kadar da düzeltemediler. Yarışa katılmaları biraz zor gözüküyor.
TRABZON ÇOK AVANTAJLI
FATİH DOĞAN: Trabzon, avantaj yakaladı. Ancak daha önemlisi şampiyonluktaki kararlılığını gösterdi. Fakat lig uzun bir maraton. 3 puanlı sistemde üst üste alacağınız 3 maç ya da kaybedeceğiniz 3 maç sizi puan cetvelinde farklı yerlere sürükleyebiliyor. Örnek mi? Beşiktaş'ın düşüşü, Başakşehir'in onun üzerine çıkması gibi. Burada Trabzonspor'un farkı koruması, hatta açması için sezon sonuna kadar aynı ciddiyette olmalı.
- Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı yenerek bütün dertlerini unuttu. Pereira kaldı, taraftar mutlu, Mesut göklerde... Ne dersiniz?
ÖMER ÜRÜNDÜL: F.Bahçe'nin bugünkü tabloda ciddi bir kötü gidişi varken 52 bin kişi önünde G.Saray derbisini kazanması tabii çok büyük bir moral oldu. Ama ben her zaman şunu vurguluyorum; böyle önemli galibiyetler tabii ki camiaları sevindirir ama ilerisi için yine de 'Takım düzeldi mi? Daha iyi olacak mı?' sorularının cevabı için beklemek lazım. Örneğin; Olympiakos maçından sonraki Göztepe deplasmanında da kimse 'F.Bahçe bu maçı rahat kazanır' diyemez. Son derbiye baktığımızda F.Bahçeli futbolcular tüm hırslarını sahaya yansıttı. Ama maçın geneline baktığımızda çok daha net pozisyonlara giren G.Saray'dı. Bunlar da unutulmamalı.
BİR KAPTAN OLDUĞUNU GÖSTERDİ
GÜRCAN BİLGİÇ: 13 maç sonra yeniden normale döndüler. İnatçı-yetersiz bir teknik adamla en iyi bildikleri oyunu oynayacak iyi bir kadroya sahipler. Bundan sonrası için önündeki tek engel Pereira'nın tutarsızlıkları (rotasyon-sistem inadı) olacaktır. Mesut Özil sadece bir yıldız değil, aynı zamanda takım kaptanı olduğunu da derbide gösterdi. Uzun bir aradan sonra ilk defa F.Bahçe taraftarlarının gözü parlıyor. Bu havanın bozulmaması, oyun istikrarına ve takımdaki lider oyuncuların sorumluluk almasına bağlı. Yani; yönetim devreden çıkmamalı. Bu kadro geçen sene şampiyonluğu bir galibiyetle kaçırdı, şimdi yapmaları gereken sistemi geliştirmek, ustaların önünü açmak.
SEYİRCİ PEREİRA İDİ!
LEVENT TÜZEMEN: F.Bahçe, derbi galibiyetiyle kış ortasında baharı buldu. Pereira ve oyuncularının sergilediği futbol göklere taşınmamalı. 13 kişi oynadılar! Bundan sonra Pereira bu oyunla mı devam edecek yoksa bildiğini mi okuyacak? Derbi galibiyeti Pereira'nın değil Mesut Özil'in eseridir. Alman yıldız, sistemi de değiştirdi, kendini de ilk 11'e yazdırdı. Bundan sonra F.Bahçe, Pereira'nın değil Mesut Özil'in takımı olur. Portekizli hoca sadece çalıştırıcı olarak görev yapar.
FATİH DOĞAN: F.Bahçe için G.Saray'ı yenmek tam bir antibiyotik. Dertlerini unutturur ama sorunların tamamını çözmez. Pereira, derbi galibiyetiyle kaldı ancak kendi kalesine goller de yedi. Son kararlarında Sayın Ali Koç'un müdahaleleri olmadığını kimse söyleyemez. Dörtlü savunmaya dönmek, Novak'ı solda oynatmak, İrfan Can ve Mesut Özil'i 11'de başlatmak gibi. Soyunma odasındaki sevinç ve kenetlenme, geçmişi unutmaya yeter mi, bunu zamanla yaşayarak göreceğiz. Mesut zaten bir dünya yıldızı, derbide bunun hakkını verdi ama onun bu durumunu görmeyen seyirci değil Pereira idi.
- Galatasaray'da Fatih Terim de eleştiriliyor. Sarı-Kırmızılılar'da bundan sonra neler olabilir?
GALATASARAY LİGDE MEHTER TAKIMI GİBİ
LEVENT TÜZEMEN: Avrupa'da yükselen G.Saray'ın ligde mehter takımına benzemesine çok şaşırıyorum. Avrupa'da oynanan oyun sistemiyle ligde oynamak ayıp mı oluyor? Rakiplerine Avrupa'da pozisyon vermeyen, dengeli, akıllı, coşkulu oynayan G.Saray, lige dönünce neden dağılıyor? Terim, sezon başında G.Saray'ın geleceği ile ilgili bir sistem bırakmak istediklerini söyledi. Her hocanın farklı bir oyun anlayışı var. G.Saray camiası, Terim'den sistem bırakmasını değil maç kazanan sistemi sahaya sürmesini istiyor. Dolayısıyla Terim, Avrupa'daki anlayışı lige taşıyamazsa sorgulanır. Kaldı ki transfer mühendisliğinin etkili olmadığını görüyoruz. Morutan, Cicaldau transferleri geçmişteki Bratu, Petre, Tamas transferlerine benziyor. Pozisyon bilgileri zayıf Berkan-Taylan ikilisiyle oynamak G.Saray'a zarar veriyor. Terim, Halil konusunda da ısrar edecekse yanına ikinci santrforu monte etmeli.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Terim'in kredisi çok büyük. Eğer Avrupa Ligi'nde gruptan çıkarsa sular durulur.
ŞAPKADAN TAVŞAN ÇIKARACAK OYUNCUSU YOK!
GÜRCAN BİLGİÇ: Sezon başı da söyledim; Fatih hoca ilk defa yıldızı olmayan bir takımla lige başladı. İşler kötüye gittiğinde şapkadan tavşan çıkaracak oyuncuları yok. Bu da demektir ki teknik adamın bir şeyler bulması lazım. Şu ana kadar oyun olarak yeterli değiller. Topu rakibe bırakıp kontratak deniyorlar. 3 büyük maçta da öne geçmelerine rağmen kazanamadılar. Artık Muslera da devreye giremiyor. Sanırım bu yılı kayıp olarak ilan edecekler. Fatih hoca G.Saray'ın özel bir figürü, her zaman tartışılır ama hiçbir zaman vazgeçilmez. Eğer yollar ayrılacaksa bunun kararını yönetim veya taraftar değil Fatih hoca verecektir.
TERİM TARTIŞILMAZ!
FATİH DOĞAN: Hem taraftar hem de camia nezdinde Terim'in kredisi yüksek. Bir de Avrupa'da gruptan çıkma hedefi var. G.Saray sezon başında 'Gençleşiyoruz, yapılanıyoruz, 3 yıl zaman verin' stratejisiyle yola çıktığı için Fatih hocanın çok fazla eleştirileceğini ya da tartışılacağını düşünmüyorum. Ama şu da bir gerçek ki iki yıldır Fatih Terim ile şampiyon olamayan G.Saray, üçüncü yılında da şampiyonluğa ulaşamazsa o zaman sesler yükselmeye başlar.