Son dakika: Galatasaray'da Mostafa Mohamed krizi kapıda! Kulüp başkanı açıkladı: "Geçersiz sayılacak..."

Mortada Mansour düzenlediği basın toplantısında, "FIFA, Galatasaray ile yapılan sözleşmeyi geçersiz sayacak. Çünkü imzalayan temsilci, yönetim kurulu üyesi değil. Yönetim kurulu üyesi ile temsilci arasında farklar var. Bu nedenle sözleşme geçersizdir. Mostafa Mohamed'in değeri 20 milyon euro." dedi.