SON DAKİKA: Galatasaray'da Mostafa Mohamed krizi kapıda! Kulüp başkanı açıkladı "Sözleşme geçersiz..."

Son dakika haberi... Galatasaray'ın uzun yıllar yaşadığı golcü sorununu çözmek adına Mısır'ın El-Zamalek takımından transfer edilen genç oyuncu Mostafa Mohamed, sarı-kırmızılı formayı giydiği andan itibaren taraftarı en çok heyecanlandıran isimlerden birisi oldu.
Geçtiğimiz sezon devre arasında kadroya katılan Mostafa Mohamed, kısa sürede eriştiği performansıyla hem teknik hem de taraftarı memnun etmeyi başardı.
Zamalek'ten kiralık olarak transfer edilen Mostafa Mohamed'in, kiralık sözleşmesi ocak ayında sona eriyor. Kiralık sözleşmesinin bitimine kısa süre dikkat çeken bir iddia geldi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in her fırsatta bonservisini almak istiyoruz dediği Mostafa Mohamed için işler Galatasaray'ın istediği gibi gitmeyebilir.
1 yıllık cezasının ardından yeniden göreve dönen Zamalek Başkanı Mortada Mansour, Mostafa Mohamed ile Galatasaray arasında yapılan sözleşmenin FIFA tarafından geçersiz sayılabileceğini söyledi.
Mortada Mansour düzenlediği basın toplantısında, "FIFA, Galatasaray ile yapılan sözleşmeyi geçersiz sayacak. Çünkü imzalayan temsilci, yönetim kurulu üyesi değil. Yönetim kurulu üyesi ile temsilci arasında farklar var. Bu nedenle sözleşme geçersizdir. Mostafa Mohamed'in değeri 20 milyon euro." dedi.
Geçen yıla oranla performansında bir düşüş söz konusu olan Mostafa Mohamed, Süper Lig'de bu sezon toplam 12 maçta görev aldı ve 4 gol kaydetti.
Mısırlı golcü, toplam Galatasaray kariyerinde ise 39 maça çıktı ve 13 gol attı.
FATİH TERİM NE DEMİŞTİ?
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Marsilya maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Terim takımın Mısırlı forveti Mostafa Mohamed hakkında da konuştu.
Deneyimli teknik adam, "Mohamed ile ilgili daha zaman var. Mostafa Mohamed'in sözleşmesini uzatacağız. Niyetimiz o yönde. Herhangi bir değişiklik olmazsa" ifadelerini kullandı.