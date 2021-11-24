Son dakika: Kartal Şampiyonlar Ligi’nde ilk galibiyetini istiyor! Beşiktaş - Ajax maçında 11’ler belli oldu...

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta mücadelesinde Hollanda temsilcisi Ajax'ı konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Irfan Peljto yönetecek. Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Milos Gigovic olacak.

BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ BELLİ OLDU!

BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Vida, Montero, Umut, Mehmet Topal, Ghezzal, Pjanic, Alex, N'Koudou, Larin.

AJAX: Onana, Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico, Gravenberch, Berghuis, Klaassen, Neres, Tadic, Daramy.

HENÜZ GALİBİYETİ VE PUANI YOK!

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde umduğunu bulamayan siyah-beyazlı takım, C Grubu'nda oynadığı 4 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı. Sahasında Borussia Dortmund'a 2- 1 yenilen Beşiktaş, deplasmandaki Ajax mücadelesinden de 2-0 mağlup ayrıldı. Beşiktaş, Sporting Lizbon'a ise 4-1 ve 4-0 yenildi. Şu ana dek puan dahi alamayan ve gruptan çıkma şansını daha önce yitiren Beşiktaş, yarınki karşılaşmada hem ilk galibiyetini hem de ilk puanlarını almaya çalışacak. C Grubu'ndaki 4 karşılaşmayı da kazanarak 12 puana ulaşan ve gruptan çıkmayı garantileyen Ajax ise lider durumda bulunuyor.