Son dakika: Kartal Şampiyonlar Ligi’nde ilk galibiyetini istiyor! Beşiktaş - Ajax maçında 11’ler belli oldu...

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta mücadelesinde Hollanda temsilcisi Ajax'ı konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Irfan Peljto yönetecek. Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Milos Gigovic olacak.
BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ BELLİ OLDU!
BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Vida, Montero, Umut, Mehmet Topal, Ghezzal, Pjanic, Alex, N'Koudou, Larin.
AJAX: Onana, Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico, Gravenberch, Berghuis, Klaassen, Neres, Tadic, Daramy.
HENÜZ GALİBİYETİ VE PUANI YOK!
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde umduğunu bulamayan siyah-beyazlı takım, C Grubu'nda oynadığı 4 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı. Sahasında Borussia Dortmund'a 2- 1 yenilen Beşiktaş, deplasmandaki Ajax mücadelesinden de 2-0 mağlup ayrıldı. Beşiktaş, Sporting Lizbon'a ise 4-1 ve 4-0 yenildi. Şu ana dek puan dahi alamayan ve gruptan çıkma şansını daha önce yitiren Beşiktaş, yarınki karşılaşmada hem ilk galibiyetini hem de ilk puanlarını almaya çalışacak. C Grubu'ndaki 4 karşılaşmayı da kazanarak 12 puana ulaşan ve gruptan çıkmayı garantileyen Ajax ise lider durumda bulunuyor.
JOSEF DE SOUZA CEZALI!
Siyah-beyazlı ekibin deplasmanda Sporting Lizbon'a 4-0 yenildiği maçta kırmızı kart gören Josef de Souza, cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Ajax'ta ise Edson Alvarez cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak. Hollanda temsilcisinde Jurrien Timber ise sarı kart sınırında bulunuyor. Timber yarınki karşılaşmada sarı kart görürse grubun son haftasında Sporting Lizbon ile oynanacak karşılaşmada cezalı duruma düşecek.
BEŞİKTAŞ, AVRUPA KUPALARINDA 300. GOL PEŞİNDE!
Avrupa kupalarındaki 228 maçta 298 gol atan Beşiktaş, yarın Ajax karşısında iki gol bulduğu takdirde 300. golüne ulaşacak. Siyah-beyazlı takımın Avrupa'daki ilk golünü Kaya Köstepen atarken, Daniel Pancu 100 ve Tomas Sivok da 200. golü kaydederek tarihe geçti.
BEŞİKTAŞ, AVRUPA'DA HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYOR!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı konuk edecek Beşiktaş, Avrupa'da oynadığı son 17 maçta sadece 2 galibiyet alabildi. Söz konusu maçlardan ikisini beraberlikle tamamlayan Beşiktaş, 13 kez rakiplerine mağlup oldu.
SON 2 SEZONDA DÜŞÜŞ DAHA DA ARTTI
Beşiktaş'ın Avrupa'daki düşüşü son 2 sezonda daha da hızlandı. Siyah-beyazlı ekip, Sergen Yalçın ile geçen sezonki iki Avrupa kupası maçında PAOK'a 3-1 yenilirken, Rio Ave ile 1-1 berabere kaldı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, şu ana kadar umduğunu bulamadı. Siyah-beyazlılar, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde bu sezonki Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Borussia Dortmun'a (2-1), Ajax'a (2-0) ve Sporting Lizbon'a da (4-1, 4-0) mağlup oldu.
SAVUNMADA SIKINTI YAŞADI
Beşiktaş, bu 17 maçta kötü savunmasıyla dikkati çekiyor. Söz konusu maçlarda 16 gol atan siyah-beyazlı ekip, rakiplerinin 41 golüne engel olamadı. Attığı gol ortalamasında 0,9'da kalan "Kara Kartallar", yediği golde ise 2,4 ortalamayla oynadı.
7 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Kara Kartallar, Avrupa'da 7 maçtır kazanamamanın sıkıntısını yaşıyor. Siyah-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı son 7 maçta bir beraberlik ve 6 yenilgiyle sahadan ayrıldı. Beşiktaş, Avrupa'daki son galibiyetini ise 28 Kasım 2019'da Slovan Bratislava'yı Avrupa Ligi'nde evinde 2-1 mağlup ederek elde etti. Siyah-beyazlı ekip, yarın Ajax'ı yenerek 2 yıla yaklaşan galibiyet hasretine de son vermeye çalışacak.