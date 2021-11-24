Statta talihsiz kaza, 3 yaralı

AliSami Yen Spor Kompleksi'nde dün talihsiz bir olay yaşandı. Nef Stadı dışında çalışma yapan bir vinç devrildi. Olay yerinde bulunan 3kişi yaralanırken, ambulanslahastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, tedavilerinin sürdüğü açıklandı.
DERBİ YENİLGİSİTAKIM YEMEĞİNİİPTAL ETTİREMEDİ
G.Saray'da F.Bahçe derbisinin kazanılması halinde yapılması planlanan takım yemeği, yenilgi gelse de iptal edilmedi. Dün Ulus'ta bir restoranda buluşan sarı-kırmızılı oyuncular, teknik heyet ve eşleri moral yemeği yedi.