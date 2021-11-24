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Giriş Tarihi: 24.11.2021

Statta talihsiz kaza, 3 yaralı

Statta talihsiz kaza, 3 yaralı
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde dün talihsiz bir olay yaşandı. Nef Stadı dışında çalışma yapan bir vinç devrildi. Olay yerinde bulunan 3 kişi yaralanırken, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, tedavilerinin sürdüğü açıklandı.

DERBİ YENİLGİSİ TAKIM YEMEĞİNİ İPTAL ETTİREMEDİ
G.Saray'da F.Bahçe derbisinin kazanılması halinde yapılması planlanan takım yemeği, yenilgi gelse de iptal edilmedi. Dün Ulus'ta bir restoranda buluşan sarı-kırmızılı oyuncular, teknik heyet ve eşleri moral yemeği yedi.

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Statta talihsiz kaza, 3 yaralı
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