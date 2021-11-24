Trabzon’a Yunan sol bek

Bradaric, Pellegrini ve Uğur Çiftçi’den sonra Sassuolo forması giyen Kyriakopoulos da Fırtına’nın gündeminde
Açık ara liderliğin keyfini çıkaran Trabzonspor, ara dönemin transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Özellikle sol beke takviye yapmak isteyen bordo-mavililerde Bradaric, Pellegrini ve Uğur Çiftçi'nin ardından daha önce birçok kez izlenen Georgios Kyriakopoulos'un da gündeme geldiği öğrenildi. Millitakımdan Bakasetasve Siopis'inarkadaşı olanKyriakopoulos'unbonservisi İtalyaSerie A ekiplerindenSassuolo'da bulunuyor. 25 yaşındaki Yunan futbolcu, bu sezon Çizme ekibiyle sadece 7 maça çıktı.