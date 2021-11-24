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Giriş Tarihi: 24.11.2021

Trabzon’a Yunan sol bek

Trabzon’a Yunan sol bek

Bradaric, Pellegrini ve Uğur Çiftçi’den sonra Sassuolo forması giyen Kyriakopoulos da Fırtına’nın gündeminde

Açık ara liderliğin keyfini çıkaran Trabzonspor, ara dönemin transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Özellikle sol beke takviye yapmak isteyen bordo-mavililerde Bradaric, Pellegrini ve Uğur Çiftçi'nin ardından daha önce birçok kez izlenen Georgios Kyriakopoulos'un da gündeme geldiği öğrenildi. Milli takımdan Bakasetas ve Siopis'in arkadaşı olan Kyriakopoulos'un bonservisi İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'da bulunuyor. 25 yaşındaki Yunan futbolcu, bu sezon Çizme ekibiyle sadece 7 maça çıktı.

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Trabzon’a Yunan sol bek
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