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Giriş Tarihi: 24.11.2021 07:11 Son Güncelleme: 24.11.2021 07:15

Trabzonspor'da Abdulllah Avcı'dan takıma uyarı! Yunan sol bek listede

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor’da Abdulllah Avcı’dan takıma uyarı! Yunan sol bek listede

Trabzonspor'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor... Teknik direktör Abdullah Avcı, Gaziantep FK maçı sonrası oyuncularını "Şimdi sevinin ancak yarın ayaklarınız yere sağlam bassın" sözleriyle uyardı. Ara transfer dönemi için gündeme Yunan sol bek gelirken, sakatlanan Erce Kardeşler'in son durumu da belli oldu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 3-0 kazandıkları Gaziantep FK maçının ardından oyuncularını hem tebrik etti hem de uyardı.

Deneyimli hocanın soyunma odasında yaptığı konuşmada, "Çok zor bir maçı kazandık. Sevinmek, mutlu olmak en büyük hakkınız ama unutmayın sadece 3 puan aldık.

Kulaklarınızı tıkayacaksınız, algılara kapılmayacaksınız ve mücadeleye devam edeceksiniz. Şimdi sevinin ancak yarın ayaklarınız yere sağlam bassın" dediği öğrenildi.

SOL BEKE YUNAN KYRIAKOPOULOS

Bu arada Açık ara liderliğin keyfini çıkaran Trabzonspor, ara dönemin transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

Özellikle sol beke takviye yapmak isteyen Bordo-Mavililer'de Bradaric, Pellegrini ve Uğur Çiftçi'nin ardından daha önce birçok kez izlenen Georgios Kyriakopoulos'un da gündeme geldiği öğrenildi.

Milli takımdan Bakasetas ve Siopis'in arkadaşı olan Kyriakopoulos'un bonservisi İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'da bulunuyor.

25 yaşındaki Yunan futbolcu, bu sezon Çizme ekibiyle sadece 7 maça çıktı.

ERCE KARDEŞLER 2 HAFTA YOK

Öte yandan Gaziantep FK maçı öncesi ısınma hareketleri sırasında sakatlanan Erce Kardeşler'in MR'ı çekildi.

Sağ hamstring yapışma bölgesinde birinci derece yaralanma tespit edilen 27 yaşındaki kalecinin tedavisine başlandı.

Erce'nin en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu süreçte kulübede Arda Akbulut olacak.

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Trabzonspor'da Abdulllah Avcı'dan takıma uyarı! Yunan sol bek listede
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