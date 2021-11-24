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Giriş Tarihi: 24.11.2021 14:38

Vincenzo Montella: Kasımpaşa maçı çok zor olacak

AA
Vincenzo Montella: Kasımpaşa maçı çok zor olacak

Adana Demirspor teknik direktörü Vincenzo Montella, oynayacakları Kasımpaşa maçının zor geçeceğini ve ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 26 Kasım Cuma günü sahasında yapacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü. Akdeniz ekibi, kulüp tesislerinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı. Montella, antrenman öncesi yaptığı açıklamada, ligde üst üste hak ettikleri iki galibiyet aldıklarını söyledi.

Mutlu olduklarını belirten Montella, "Biz bunları düşünmeyeceğiz, direkt rakibimiz Kasımpaşa'ya konsantre olacağız. Çünkü Yeni Malatyaspor maçında olduğu gibi tuzak bir karşılaşma olabilir. Kendi performansımızla devamlılık göstererek istediğimiz sonucu elde etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"ÇOK ZOR MAÇ OLACAK"
Altay maçının ilk 10 dakikasında istedikleri oyunu ortaya koyamadıklarını anlatan Montella, şöyle devam etti:

"Deplasmanda öndeyken skor eşitlenince biraz daha zor oluyor. Pozitif bir not eklemek gerekirse çocuklar hiç pes etmedi ve kendini bırakmadı. İkinci yarıda performansla galibiyeti elde ettik. Kendimizi bu konuda biraz daha geliştirebilirsek çok rahat olacağız. Kapalı defanslara karşı oynarken büyük defanslar zorlanıyor, sadece biz değil. Kasımpaşa'nın iyi bir kadrosu olduğunu unutmamak lazım çünkü oynadıkları maçların yüzde 80'inde topa sahip olma yüzdesi onlardaydı. Çok zor bir maç olacağını düşünüyorum ama istediğimiz sonucu alabilmek için elimizden geleni yapacağız."

İtalyan teknik adam, kart cezası nedeniyle Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek İtalyan forvet Mario Balotelli'nin eksikliğini hissedeceklerini ancak bunun oyun planlarını değiştirmeyeceğini ifade etti.

GÖKHAN İNLER: RAKİBE KARŞI ÖZEL TAKTİKLER UYGULUYORUZ
Takım kaptanı Gökhan İnler de Atakaş Hatayspor ve Altay maçının ardından Kasımpaşa karşılaşmasından da 3 puan almayı hedeflediklerini aktardı.

Teknik direktör Montella'nın çok çalıştığını ve daha iyi neler yapabileceğiyle ilgili düşündüğünü anlatan Gökhan, "Rakibe karşı özel taktikler uyguluyoruz. Yeteneğimiz var, fizik olarak da iyi görünüyoruz. Mental olarak her maça yüzde 100 girmemiz lazım. Cuma günü ayrı bir oyunla elimizden geleni yapacağız ve inşallah 3 puanı alırız." şeklinde konuştu.

Takımın genç oyuncularından 17 yaşındaki İzzet Çelik de Kasımpaşa maçına iyi hazırlandıklarını belirterek, galibiyet serilerini sürdürmek istediklerini kaydetti.

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Vincenzo Montella: Kasımpaşa maçı çok zor olacak
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