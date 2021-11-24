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Giriş Tarihi: 24.11.2021 16:07

Yalnız Kurt ne zaman başlayacak? Yalnız Kurt konusu ne, oyuncuları kim?

Yalnız Kurt ne zaman başlayacak? Yalnız Kurt konusu ne, oyuncuları kim?

ATV ekranlarında başlayacak olan Yalnız Kurt dizisi için geri sayım başladı. Osman Sınav imzalı yapımdan ilk fragman tanıtımı gelince izleyici kitlesi Yalnız Kurt ne zaman başlayacak, konusu ne ve oyuncuları kim sorusuna yanıt aranmaya başlandı. “Aslı kurttur, kurt yavrusu gene kurt olur” sözünün kapanışta yer aldığı tanıtımda oldukça dikkat çeken konular bulunuyor. İşte Yalnız Kurt yayın tarihi, konusu ve oyuncuları

Yalnız Kurt izleyicisiyle ATV ekranlarında buluşacak. Yalnız Kurt dizisinin oyuncu kadrosunda Cihan Ünal, Damla Colbay, Kürşat Alnıaçık gibi oyuncuların rol alacağı bilinirken dizi hakkında detaylı araştırma başladı. Peki Yalnız Kurt ne zaman başlayacak? Yalnız Kurt konusu ne, oyuncuları kim?

YALNIZ KURT NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yalnız Kurt yayın günü henüz belli değil.

YALNIZ KURT OYUNCULARI KİM?

Cihan Ünal,

Damla Colbay,

Kürşat Alnıaçık,

Murat Han,

Hasan Deniz Yaran,

Polat Bilgin

Deniz Evin

YALNIZ KURT KONUSU NE?

Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.

Hikayenin detayları ise şöyle: Golyat isimli bir küresel gücün yaptıklarını ve buna karşı verilen mücadeleyi anlatılacak.

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Yalnız Kurt ne zaman başlayacak? Yalnız Kurt konusu ne, oyuncuları kim?
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