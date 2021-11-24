Yalnız Kurt izleyicisiyle ATV ekranlarında buluşacak. Yalnız Kurt dizisinin oyuncu kadrosunda Cihan Ünal, Damla Colbay, Kürşat Alnıaçık gibi oyuncuların rol alacağı bilinirken dizi hakkında detaylı araştırma başladı. Peki Yalnız Kurt ne zaman başlayacak? Yalnız Kurt konusu ne, oyuncuları kim?
Yalnız Kurt yayın günü henüz belli değil.
Cihan Ünal,
Damla Colbay,
Kürşat Alnıaçık,
Murat Han,
Hasan Deniz Yaran,
Polat Bilgin
Deniz Evin
Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.
Hikayenin detayları ise şöyle: Golyat isimli bir küresel gücün yaptıklarını ve buna karşı verilen mücadeleyi anlatılacak.