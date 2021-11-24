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Giriş Tarihi: 24.11.2021 10:29

Zabıta alımı başvurusu ne zaman? 2021 Zabıta alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Zabıta alımı başvurusu ne zaman? 2021 Zabıta alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Kamu dairesinde çalışmak isteyenler zabıta alımı başvuruları ile ilgili araştırmalar yapıyor. Belediyelerde zabıtalık görevini üstlenecek olan adaylardan belli şartlar isteniyor. Genel ve özel başvuru şartlarını yayınladığı ilan ile tüm adaylara duyuran kurum, lisans mezunu olma şartı yer alıyor. Peki Zabıta alımı başvurusu ne zaman? 2021 Zabıta alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir?

Zabıta alımı başvurusu ile ilgili araştırmalar binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Son olarak Esenler Belediyesi zabıta memur alımı yapacağını duyurmuştu. Belli İl ve ilçe belediyelerinde zabıta memuru olmak isteyen vatandaşlar araştırmalar yapıyor. Peki Zabıta alımı başvurusu ne zaman? 2021 Zabıta alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir ve kimler başvuru yapabilir?

ZABITA ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Esenler Belediyesi zabıta memuru alımı müracaatları 10 Ocak 2022 tarihinde başlayıp 14 Ocak 2022 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar lüzumlu belgeler ile eş güdümlü müracaat tarihleri içinde Birlik Mah. Mehmet Akif İnan Cad. No: 6-8 Esenler /İstanbul adresinde Esenler Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaatte bulunabilecek.

Posta ile ya da başka şekillerde oluşturulan müracaatlar kabul edilmeyecek.

1. Başvuru Formu (Belediyemizin internet internet sayfasından www.esenler.bel.tr adresi üzerinden temin edilecektir.)

BAŞVURULAR NE ZAMAN SONA ERECEK?

Esenler Belediyesi zabıta memuru alımı müracaatları 10 Ocak 2022 tarihinde başlayıp 14 Ocak 2022 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar lüzumlu belgeler ile eş güdümlü müracaat tarihleri içinde Birlik Mah. Mehmet Akif İnan Cad. No: 6-8 Esenler /İstanbul adresinde Esenler Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaatte bulunabilecek.

Posta ile ya da başka şekillerde oluşturulan müracaatlar kabul edilmeyecek.

1. Başvuru Formu (Belediyemizin internet internet sayfasından www.esenler2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi.

3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,e-Devlet'ten alınan kare kodlu ve barkod numaralı olan mezuniyet belgesi(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu çıktısı.

6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.

7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

8. 3 adet fotoğraf (1 adedi Başvuru formuna yapıştırılacak.).bel.tr adresi üzerinden temin edilecektir.)

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Lisans 2020-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

2. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

3. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına baĢvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak, 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo tespitleri belediyemizce bavvuru evrakları teslim alınmadan önce yapılacaktır.)

4. Sınavının yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

Başvuru Şartları Neler?

1. Türk vatandaşı olmak.

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

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Zabıta alımı başvurusu ne zaman? 2021 Zabıta alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
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