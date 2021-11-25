Daha büyük hedefim var

"Marsilya karşılaşmasının önüne bir şey geçirmek istemiyoruz. Bunun telafisi yok, Fenerbahçe derbisinin ise var" "Benim bu dönemde şampiyonluktan çok daha büyük bir hedefim var. Sayın başkanın vizyonu, beni motive etmiştir" "Oyuncularıma kızıyorum. Şu anda en fazla gol beklentisi olan takım biziz ancak sıralamada buralardayız"
Marsilya maçı öncesi basının karşısına çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, açıklamalarıyla gündem yarattı. Fenerbahçe maçının geridekaldığını vurgulayan tecrübeliçalıştırıcı şöyle konuştu: DERBİ atmosferi, hakem hataları gibi illüzyonlardan kurtulup büyük resme bakmamız lazım. 100 yıldır birbirimizle oynuyoruz, yeniyoruz, yeniliyoruz… Galatasaray için Marsilya maçı daha önemlidir. Bunun telafisi yok, o maçın (derbi) telafisi var. GALATASARAY'IN lider olduğu, Rusya'dan gelecek habere göre gruptan çıkacağı bir ortamda bu tip illüzyonlarla uğraşacak vaktimiz yok. Marsilyamaçının önüne herhangi bir şeygeçirmek istemiyoruz. Ülkemiz için önemli maça çıkacağız. Avrupa'dan vazgeçmeyeceğiz.
TARAFTAR BİZİMLE GURUR DUYUYOR
BU dönemde şampiyonluktan daha büyük bir hedefim var. Başkanın vizyonu, hedef için beni motive etmiştir. OYUNCULARIMA kızıyorum. En fazla gol beklentisi olan takımız ama sıralamada buralardayız. MOSTAFA ile ilgili karar için zamanımız var. TARAFTAR derbi analizini yaptı. 'İyi oynadınız. Biz sizinlegurur duyuyoruz' diyerek bizi alkışladılar.
FORVETTE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ
G.SARAY'DA derbiden farklı olarak kadroda değişiklikler bekleniyor. Savunmada Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt dörtlüsünü bozmayacak Terim, orta sahada Taylan'a 11'de görev verecek. İleri uçta Halil'in yerine Diagne başlayacak. İmparator, Avrupa Ligi'nde grupta gol atamayan öğrencisinden, yakaladığı fırsatlarda dikkatli olmasını istedi.
FEGHOULİ'DEN OLAY F.BAHÇE YORUMU!
TERIM ile birlikte basın toplantısına çıkan Feghouli, Marsilya maçına çok iyi motive olduklarını ve kazanmak istediklerini söyledi. F.Bahçe derbisini de analiz eden Cezayirli yıldız, "Çok fırsat bulduk ama atamadık. 10 maç oynasak9'unu kazanırdık ama bu futbol. Bizim için Marsilya maçı önemli. Bu maçı kazanıp gruptan çıkmak çok önemli" dedi.