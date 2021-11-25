Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Daha büyük hedefim var
Giriş Tarihi: 25.11.2021

Daha büyük hedefim var

MEHMET ÖZCAN
Daha büyük hedefim var

"Marsilya karşılaşmasının önüne bir şey geçirmek istemiyoruz. Bunun telafisi yok, Fenerbahçe derbisinin ise var" "Benim bu dönemde şampiyonluktan çok daha büyük bir hedefim var. Sayın başkanın vizyonu, beni motive etmiştir" "Oyuncularıma kızıyorum. Şu anda en fazla gol beklentisi olan takım biziz ancak sıralamada buralardayız"

Marsilya maçı öncesi basının karşısına çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, açıklamalarıyla gündem yarattı. Fenerbahçe maçının geride kaldığını vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı şöyle konuştu:
DERBİ atmosferi, hakem hataları gibi illüzyonlardan kurtulup büyük resme bakmamız lazım. 100 yıldır birbirimizle oynuyoruz, yeniyoruz, yeniliyoruz… Galatasaray için Marsilya maçı daha önemlidir. Bunun telafisi yok, o maçın (derbi) telafisi var.
GALATASARAY'IN lider olduğu, Rusya'dan gelecek habere göre gruptan çıkacağı bir ortamda bu tip illüzyonlarla uğraşacak vaktimiz yok. Marsilya maçının önüne herhangi bir şey geçirmek istemiyoruz. Ülkemiz için önemli maça çıkacağız. Avrupa'dan vazgeçmeyeceğiz.

TARAFTAR BİZİMLE GURUR DUYUYOR

BU dönemde şampiyonluktan daha büyük bir hedefim var. Başkanın vizyonu, hedef için beni motive etmiştir.
OYUNCULARIMA kızıyorum. En fazla gol beklentisi olan takımız ama sıralamada buralardayız.
MOSTAFA ile ilgili karar için zamanımız var.
TARAFTAR derbi analizini yaptı. 'İyi oynadınız. Biz sizinle gurur duyuyoruz' diyerek bizi alkışladılar.

FORVETTE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

G.SARAY'DA derbiden farklı olarak kadroda değişiklikler bekleniyor. Savunmada Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt dörtlüsünü bozmayacak Terim, orta sahada Taylan'a 11'de görev verecek. İleri uçta Halil'in yerine Diagne başlayacak. İmparator, Avrupa Ligi'nde grupta gol atamayan öğrencisinden, yakaladığı fırsatlarda dikkatli olmasını istedi.

FEGHOULİ'DEN OLAY F.BAHÇE YORUMU!

TERIM ile birlikte basın toplantısına çıkan Feghouli, Marsilya maçına çok iyi motive olduklarını ve kazanmak istediklerini söyledi. F.Bahçe derbisini de analiz eden Cezayirli yıldız, "Çok fırsat bulduk ama atamadık. 10 maç oynasak 9'unu kazanırdık ama bu futbol. Bizim için Marsilya maçı önemli. Bu maçı kazanıp gruptan çıkmak çok önemli" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Olympiakos Başkanı Marinakis'ten Fenerbahçe maçı öncesi sürpriz karar
Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu banka genel müdürleriyle görüşecek
SON DAKİKA | Türkiye-ABD-AB üçleminde bu rakamlara dikkat! Döviz kurları ile yaratılmak istenen algı çöktü
Son dakika: Sergen Yalçın'dan Ajax maçı sonrası yıldız futbolcuya sert eleştiri! "Memnun değiliz..."
Bulgaristan’daki trajik kazanın kurbanlarının hikayeleri yürekleri burktu
HDP'li Selahattin Demirtaş çağrı yaptı, CHP anında karşılık verdi! Miting kararı alındı
Altın gram fiyatı sert dalgalandı! Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 24 Kasım bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Metro'da dehşet! Kadın yolcuya bıçak çekip hakaretler savurdu
Son dakika: BAE Veliaht Prensi Zayed Türkiye'de! İki ülke arasında kritik anlaşmalar imzalandı... 10 milyar dolarlık yatırım
Son dakika: 5'inci Yargı Paketi, TBMM'de kabul edildi! İcra ile çocuk teslimi dönemi sona erdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Daha büyük hedefim var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA